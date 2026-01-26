Una profunda conmoción atraviesa a una familia de La Plata tras la muerte de un nene de apenas dos años que se atragantó mientras comía en su casa, en un hecho tan repentino como devastador. A pesar de la desesperada carrera contra el tiempo, los intentos por salvarle la vida no alcanzaron y el pequeño falleció poco después de llegar al hospital.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando el niño se encontraba cenando junto a su familia en una vivienda de la localidad bonaerense de Tolosa. En medio de la comida, su madre advirtió que el nene comenzaba a ahogarse y, sin perder tiempo, lo tomó en brazos y lo trasladó de urgencia al Hospital Gutiérrez.

Al arribar a la guardia, el personal médico inició maniobras de reanimación que se extendieron durante varios minutos, pero pese a los esfuerzos, no lograron revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento, generando escenas de profundo dolor entre los familiares.

La tragedia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Familiares y allegados expresaron su dolor con palabras cargadas de amor y angustia, recordando al pequeño con fotos, recuerdos y mensajes que reflejan el vacío que dejó su partida. Una de sus tías escribió un mensaje que rápidamente se viralizó, donde expresó la imposibilidad de imaginar la vida sin él y el amor incondicional que los unía.

En medio del dolor, la familia también solicitó colaboración para poder afrontar los gastos del sepelio, que se realizó este domingo en una cochería de La Plata, apelando a la solidaridad de la comunidad.

En el plano judicial, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 11, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 21. El fiscal interviniente ordenó la realización de una autopsia para confirmar las circunstancias del fallecimiento y descartar cualquier otra hipótesis.

Mientras avanza la investigación, el dolor por la pérdida de Líam Mahún atraviesa a una familia que intenta despedirse de su hijo, nieto y sobrino en medio de una tragedia que golpeó de lleno a toda la comunidad.