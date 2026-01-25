El Real Madrid CF habría tomado una decisión histórica en su sección de baloncesto: abandonar la Euroliga al final de la presente temporada para convertirse en uno de los doce equipos fundadores y permanentes de la futura competición europea impulsada por la NBA. Según informó la COPE, esta será la última campaña del conjunto blanco en el principal torneo continental, al que pertenecía desde su creación en el año 2000.

La entrada de la institución española en el proyecto de la NBA europea le otorgará un status preferente dentro de la estructura de la nueva liga. Aunque Florentino Pérez participó en las negociaciones, el rol clave para cerrar el acuerdo habría sido el de Anas Laghrari, señalado como futuro CEO del club. Uno de los factores determinantes para el sí del Madrid habría sido la comisión de entrada, que sería inferior a la que deberán abonar otras franquicias que se crearán desde cero en ciudades estratégicas como Londres, Manchester o Roma.

Con esta decisión, el Real Madrid pone fin a una etapa de enorme peso histórico en la Euroliga, competición que ganó en once ocasiones, incluidas tres bajo el actual formato cerrado. Su contrato con la Euroliga expira este año y estaba pendiente de renovación, pero la apuesta por el proyecto de la NBA marca un cambio radical en la estrategia deportiva y comercial del club, alineada con un modelo más global y con mayores expectativas de crecimiento económico.

El desembarco de la NBA en Europa también ha reconfigurado el posicionamiento de otros grandes clubes. El FC Barcelona ratificó recientemente su renovación por diez años con la Euroliga, aunque el acuerdo incluye una cláusula de salida valorada en diez millones de euros. En paralelo, la futura liga europea sigue sumando apoyos institucionales y figuras influyentes como Pau Gasol, quien participó en reuniones clave en Londres, según Reuters. Además, la FIBA vería con buenos ojos el proyecto, mientras la NBA ya sondea a inversores privados con valoraciones de franquicias que podrían alcanzar los mil millones de dólares.