La tecnología sale a recorrer la provincia durante el verano y se transforma en una experiencia de juego, descubrimiento y aprendizaje para niñas, niños y jóvenes. A partir de febrero, el Ministerio de Educación pone en marcha Expedición Tecnológica, una propuesta itinerante que acerca contenidos de robótica y programación a más de 40 localidades, con actividades abiertas, gratuitas y sin necesidad de inscripción previa.

La iniciativa está pensada para participantes de entre 5 y 18 años y se desarrolla en espacios abiertos, con un formato dinámico que combina lo lúdico con lo formativo. A lo largo de cada jornada, las y los asistentes recorren distintas estaciones donde pueden experimentar con tecnologías actuales, resolver desafíos y familiarizarse con conceptos clave del mundo digital a través del juego.

Desde la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización explicaron que la propuesta funciona como una feria interactiva, en la que cada estación ofrece experiencias adaptadas a diferentes edades y niveles de complejidad. El objetivo es que el primer contacto con la programación y la robótica sea cercano, accesible y estimulante, promoviendo la curiosidad y el pensamiento creativo.

Las actividades se desarrollan en el horario de 16 a 20, acompañadas por un equipo de facilitadores que orienta a las y los participantes durante el recorrido. Además, quienes asisten reciben una guía impresa con ideas y actividades para continuar explorando en sus hogares y seguir fortaleciendo habilidades tecnológicas más allá del verano.

El cronograma arranca el lunes 2 de febrero y se extiende durante dos semanas, recorriendo localidades de todas las regiones de la provincia, desde el norte neuquino hasta la zona cordillerana y la capital. La gira incluye ciudades y pueblos como Varvarco, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, Villa La Angostura, Centenario, Junín de los Andes y Neuquén capital, entre muchos otros.

Con esta propuesta, Educación suma una alternativa innovadora para el receso estival, apostando a generar espacios de encuentro que acerquen a las infancias y juventudes a las tecnologías actuales, potencien habilidades clave para el futuro y conviertan el verano en una oportunidad para aprender jugando.