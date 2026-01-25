Un amplio operativo nocturno permitió detectar y frenar múltiples casos de pesca furtiva en la zona sur de la provincia, durante un despliegue realizado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El procedimiento fue encabezado por personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en conjunto con Guardafauna de San Martín de los Andes, como parte de una estrategia preventiva para proteger los recursos naturales.

Los controles se desarrollaron en sectores considerados sensibles por la actividad ilegal, entre ellos Huma Huaca y el arroyo Alicura, donde los efectivos constataron diversas infracciones a la normativa vigente. Como resultado de las tareas de fiscalización, se labraron 13 actas por irregularidades vinculadas a la pesca nocturna no autorizada.

Durante el operativo también se intervino en el área conocida como Limay Chico, donde fue detectado un fogón encendido en un sector no habilitado. Ante el riesgo ambiental que implicaba la situación, se procedió a la confección del acta correspondiente y a la extinción inmediata del fuego, evitando posibles consecuencias mayores.

En el marco de estas acciones, Guardafauna realizó el secuestro de 18 truchas, además de cuatro cañas de pesca y 15 tarros, elementos directamente relacionados con la actividad furtiva. Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de este tipo de operativos conjuntos para desalentar prácticas ilegales y preservar el equilibrio ambiental de ríos y arroyos de la región.