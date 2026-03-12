En una noche donde se esperaba el gol 900 de Lionel Messi, esa marca deberá esperar: Inter Miami empató 0-0 con Nashville en su debut en la CONCACAF Champions Cup en Geodis Park. En un partido con chances para los dos, Las Garzas no pudieron romper el cero y el capitán argentino se quedó a las puertas de las nueve centenas de goles como profesional. La vuelta será el próximo miércoles en el Chase Stadium.

Los arqueros Brian Schwake y Dayne St. Clair se lucieron con distintas atajadas y fueron la gran razón para que el duelo terminara sin goles. La ocasión más clara de Messi de su tanto 900 estuvo en el segundo tiempo con un remate cruzado de derecha que el guardameta local le tapó y luego Germán Berterame, uno de los argentinos de Las Garzas, desperdició increíblemente.

Dentro de una semana los dirigidos por Javier Mascherano definirán la serie en Florida, donde están obligados a ganar porque el empate sin goles estira la definición al alargue y una igualdad con tantos sellaría la eliminación por la regla de los goles de visitante. El vencedor de la llave se enfrentará en cuartos al América de México o al Philadelphia Union. En el medio, este sábado Inter Miami visitará a Charlotte por la MLS.