El espectáculo Historias Argentinas, protagonizado por Felipe Pigna y Pedro Saborido, volverá a presentarse en la ciudad de Neuquén el próximo jueves 12 de marzo a las 21 en Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005.

El evento reúne en el escenario al historiador y escritor Felipe Pigna y al guionista, productor y humorista Pedro Saborido, dos referentes de la cultura argentina que proponen una mirada contemporánea sobre distintos momentos de la historia del país.

La presentación llega nuevamente a Neuquén a pedido del público, luego de anteriores funciones con buena convocatoria.

Una propuesta que mezcla historia y actualidad

Durante el espectáculo, Pigna y Saborido invitan al público a recorrer distintos episodios de la historia argentina combinando rigor histórico, anécdotas y reflexiones sobre la identidad nacional.

El encuentro no se plantea como una clase académica tradicional. Según explican sus organizadores, se trata de una experiencia dinámica y participativa, donde el pasado dialoga con el presente a través del humor, la emoción y el análisis crítico.

La propuesta busca acercar la historia a nuevas audiencias, utilizando el lenguaje narrativo y el humor como herramientas para reflexionar sobre la memoria y la identidad.

Dónde comprar las entradas

Las últimas entradas para Historias Argentinas en Neuquén se encuentran disponibles a través de distintos canales de venta.

