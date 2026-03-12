¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Agenda cultural en Neuquén

Historias Argentinas: Pigna y Saborido vuelven a Neuquén con un show para reír y pensar

El historiador Felipe Pigna y el guionista Pedro Saborido presentarán Historias Argentinas el jueves 12 de marzo a las 21 en Casino Magic, con un recorrido por episodios de la historia nacional desde una mirada actual.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 22:02
PUBLICIDAD

El espectáculo Historias Argentinas, protagonizado por Felipe Pigna y Pedro Saborido, volverá a presentarse en la ciudad de Neuquén el próximo jueves 12 de marzo a las 21 en Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005.

El evento reúne en el escenario al historiador y escritor Felipe Pigna y al guionista, productor y humorista Pedro Saborido, dos referentes de la cultura argentina que proponen una mirada contemporánea sobre distintos momentos de la historia del país.

La presentación llega nuevamente a Neuquén a pedido del público, luego de anteriores funciones con buena convocatoria.

Una propuesta que mezcla historia y actualidad

Durante el espectáculo, Pigna y Saborido invitan al público a recorrer distintos episodios de la historia argentina combinando rigor histórico, anécdotas y reflexiones sobre la identidad nacional.

El encuentro no se plantea como una clase académica tradicional. Según explican sus organizadores, se trata de una experiencia dinámica y participativa, donde el pasado dialoga con el presente a través del humor, la emoción y el análisis crítico.

La propuesta busca acercar la historia a nuevas audiencias, utilizando el lenguaje narrativo y el humor como herramientas para reflexionar sobre la memoria y la identidad.

Dónde comprar las entradas

Las últimas entradas para Historias Argentinas en Neuquén se encuentran disponibles a través de distintos canales de venta.

Puntos de venta

  • Online: sistema Tuentrada.com

  • Presencial: Flipper (Avenida Argentina 179, Neuquén)

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD