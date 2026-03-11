En la continuidad de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional; Boca recibe desde las 19.45hs a San Lorenzo en La Bombonera. Luego del paro y el triunfo previo en Lanús, el elenco de Úbeda va por el retorno al triunfo de local, ante un Ciclón con la misma cantidad de puntos, y cuatro juegos sin conocer la derrota.

Pablo Echevarría impartirá justicia en una nueva edición del enfrentamiento entre ambos elencos. Luego del gran triunfo por 3-0 ante Lanús como visitante, el ciclo de Úbeda tomó aire con relación a su continuidad, y ahora va por el gran objetivo de volver a sumar de a tres como local, luego de los empates ante Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza.

Cuello, el goleador del Ciclón

Jugados 8 partidos, el elenco de la Ribera está en la 6ta colocación del Grupo A con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Con un partido menos, está a 7 unidades del líder Vélez, que igualó ante Tigre en el inicio del martes.

Co relación al 11 inicial, el DT no cambiaría fichas considerando que ante el campeón de la Recopa Sudamericana jugó el mejor partido del semestre; Adam Bareiro y Merentiel surgirían como la dupla de ataque acompañados por Tomás Aranda, y apuesta al mediocampo Paredes- Ascacibar. Delgado.

Merentiel volvió al gol la última fecha

Con relación a San Lorenzo, la cosecha de puntos es la misma que su rival de turno, ocupa el puesto 7 con 12 unidades, misma racha pero menor diferencia de gol. El elenco de Damián Ayude hace 4 que no pierde, aunque tres de ellos fueron empate; y a nivel clásico, cayó ante Huracán.

En su última presentación, igualó en Córdoba ante Talleres en 0, en un juego donde mantuvo las dudas con relación al funcionamiento. Vietto y Cuello estarán desde el inicio en el ataque, Romaña y Gastón Hernández la dupla de centrales, mientras que Cerrutti y Perruzzi tendrán un duelo clave en el medio ante el tridente Xeneize.

San Lorenzo mantiene ventaja sobre Boca en el historial. En 200 partidos oficiales, el Ciclón ganó en 81 oportunidades, mientras que Boca lo hizo en 68. Empataron en 51 oportunidades, todas ellas en el plano del profesionalismo.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido

Hora: 19.45

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

Estadio: La Bombonera