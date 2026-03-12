Desde la modalidad de Educación en Contexto de Privación de la Libertad del Consejo Provincial de Educación (CPE), se dio a conocer que 20 estudiantes transitan el final de sus trayectorias socioeducativas a través del dispositivo pedagógico extra muros “Liberades”.

El proyecto, que se desarrolla en la provincia desde el año 2020, y se mantiene y fortalece en la actual gestión de Gobierno, tiene el objetivo de acompañar a los estudiantes que han recuperado su libertad de manera condicional, asistida o bajo la condición de prisión domiciliaria, y que por diversas situaciones - relacionadas a la accesibilidad, a la precariedad laboral y a la discriminación, entre otras - no han dado continuidad a sus estudios de nivel Secundario.

Liberades (término que integra las ideas de "libertad", "redes" y "personas liberadas") fue concebido y se lleva adelante por docentes que pertenecen al CPEM N°92 Prof. Mauricio Martin, quienes afrontan el desafío actual de la formación en herramientas digitales, permitiéndoles ampliar las estrategias pedagógicas, como así también robustecer la creación, organización y gestión de recursos didácticos contextualizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje con jóvenes y adultos.

En la provincia, esta propuesta de gestión educativa e inclusión sociolaboral se suma a la educación carcelaria tradicional, que suele limitarse netamente a los lugares de encierro, significando un puente valioso para la comunidad.

Se trata de una estrategia para que quienes iniciaron el nivel Secundario desde una escuela ubicada en alguna unidad de detención, no pierdan su condición de alumno al salir. De esta manera se establece una red de contención institucional, desde el CPE, a través de la dirección de Modalidad de Contexto de Privación de la Libertad, y las coordinaciones del proyecto, que garantiza que el acceso a la educación sea un derecho humano inalienable, proporcionando materiales, aulas virtuales y acompañamiento administrativo para evitar la deserción por estigmatización.