En el cierre de la jornada de miércoles, Independiente Rivadavia cayó sorpresivamente por 2-1 ante Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini por la fecha 10 del Torneo Apertura. La Lepra mendocina, líder de la Zona B, desaprovechó la chance de sus perseguidores y podría perder la punta mañana a manos de Belgrano. Por su parte, el Guapo dio el golpe como visitante y se sacó la mufa en esa condición, además de meterse en puestos de playoffs.

A pura contundencia, los dirigidos por Rubén Insúa aprovecharon sus mejores armas: de pelota parada Gonzalo Morales abrió la cuenta mientras que en un contragolpe letal Jhonatan Candia puso el segundo con una definición espectacular. En la segunda mitad llegaron los embates de Independiente Rivadavia y la resistencia visitante con una muy buena actuación de Marcelo Miño, que sostuvo el cero en su arco hasta su salida por lesión. Ya sobre el final, el descuento de José Florentín ilusionó al Azul del Parque con un empate pero la remontada no llegó.

Así fue que Barracas logró su primera victoria de visitante en el Torneo Apertura ante el líder de la Zona B. Después de un arranque a pura victoria, los mendocinos ya acumulan tres partidos sin ganar, se quedan en 17 puntos y arriesgan nuevamente la cima a la espera de lo que haga Belgrano mañana ante Estudiantes (RC).

Independiente Rivadavia 1-2 Barracas, los goles

En un partido que fue tomando temperatura con el correr de los minutos, el conjunto de Rubén Insúa fue pura efectividad y abrió la cuenta a través de la pelota parada. Tras un tiro libre, Nicolás Demartini la bajó de cabeza al medio y el Toro Morales definió de derecha para poner el 1-0 del Guapo.

Ya cerca del entretiempo, Barracas aumentó la distancia con un contragolpe perfecto que culminó con una definición exquisita de Jhonatan Candia. Tras un despeje y un pase de Morales, el que condujo varios metros fue Tomás Porra, que asistió con justeza al uruguayo para que éste ejecute una definición magnífica por encima del arquero Nicolás Bolcato.

El segundo tiempo el partido tuvo a Independiente Rivadavia haciendo todo el desgaste en pos de un empate que le fue esquivo. Alfredo Berti agotó variantes y puso un equipo sumamente ofensivo que se chocó contra la resistencia de Barracas y, sobre todo, de Miño, de sólida actuación en el arco hasta que debió salir por una lesión muscular faltando 10 minutos para el final y dejarle su lugar a Juan Espínola.

Miño se lució para Barracas y fue clave en la victoria. (Foto: Diario UNO)

A cinco minutos de los 90 reglamentarios, la insistencia del Azul del Parque dio como resultado el descuento. Luciano Gómez sacó un centro preciso al punto penal que encontró el cabezazo de Florentín, que estableció el 2-1 para los mendocinos con un testazo ajustado contra el poste.