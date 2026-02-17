La ACTC confirmó una modificación en el calendario 2026 de Turismo Carretera y TC Pista. La entidad informó que la competencia en Alta Gracia, que originalmente estaba pautada para el 19 de abril, fue reprogramada y se disputará el 31 de mayo. De esta manera, la visita al autódromo cordobés se llevará a cabo después de la carrera en Termas de Río Hondo, confirmada para el 10 de mayo.

A raíz de este enroque, la cuarta fecha del campeonato, quedó momentáneamente con escenario a confirmar, próximamente la dirigencia dará a conocer dónde se llevará a cabo.

El torneo, que tuvo su apertura el 14 y 15 de febrero en El Calafate en Santa Cruz, tendrá su continuidad el 8 de marzo en Viedma. Mientras que la tercera fecha será el 29 de marzo en el autódromo de Parque Provincia de Neuquén en Centenario.

Regresa "El Óvalo" de Rafaela al calendario del TC.

Una de las cuestiones que ya está definidas para este año es el Autódromo de Buenos Aires no tendrá lugar en el calendario de ninguna categoría de la ACTC, tal como lo anuncio el propio Hugo Mazzacane, presidente de la entidad. Y, tal como aclaró el dirigente, la decisión no tiene que ver con que “Coliseo porteño” estaría en obras durante gran parte del año.

Por otro lado, regresa Rafaela que estuvo ausente en 2025. Para que esto suceda ya comenzaron a realizarse las obras solicitadas, que esperan tenerlas terminadas dentro de los plazos establecidos. Por el momento, podría ocupar el fin de semana del 20 y 21 de junio, pero dependerá del avance en los trabajos solicitados. En cuanto al cierre del torneo, pactado para el 5 y 6 de diciembre, la idea inicial es que se vuelva a realizar en La Plata.