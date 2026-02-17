La neuquina Nahiara Díaz González hará su tercera y última presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 que se están desarrollando en Italia.

En su intervención final la representante de Caviahue será este miércoles 18 de febrero, desde las 5.45 (hora argentina) con la modalidad de Sprint libre por equipos femeninos, en la tanda de clasificación. De superar esta instancia se presentará desde las 7.45 en las finales.

La primera presentación de Díaz González fue junto a Agustina Groetzner, en la categoría esquí de fondo, clasificación Sprint Classic, finalizó en el puesto 80, con un tiempo total de 4 minutos 27 segundos 1 décima, a 50 segundos 80 décimas de la mejor marca del día, registrada por la sueca Linn Svahn, quien se impuso en la clasificación con 3 minutos 36 segundos 21 segundos. La fondista nacional marcó un parcial de 2 minutos 28 segundos 3 décima en el punto intermedio de los 800 metros, en una carrera exigente desde el inicio.

Su segunda presentación fue junto a la representante de San Carlos de Bariloche, Agustina Groetzner, tomaron parte de la exigente prueba de 10 kilómetros Libre femenino. Quedó como saldo una nueva jornada de aprendizaje y esfuerzo para las argentinas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y veloz en Val di Fiemme bajo condiciones estables de nieve compacta. Las dos argentinas completaron el recorrido en buena forma y sin incidentes: Díaz González hizo un tiempo de 29 minutos 24 segundos 1 décima que la ubicó 90º en la tabla general y Groetzner quedó en el puesto 92 con un registro de 29 minutos 32 segundos 6 décimas.

Cabe recordar que cumplió 22 años hace unos días y fue su segunda cita olímpica ya que estuvo en Beijing 2022 donde fue 83º en Sprint y 96º en 10 kilómetros clásico.