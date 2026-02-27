Un futbolista y comerciante de la localidad de Fernández Oro sufrió un accidente mientras circulaba en su moto este viernes a la madrugada. En la Ruta Provincial 65, a metros del nuevo cruce con calle Mosconi, en Cipolletti, chocó contra tambores de seguridad y terminó con heridas graves, pero se encuentra fuera de peligro. En el sector ya murieron dos motociclistas.

El incidente ocurrió a las 1:30 y según relató Pereda, no advirtió la señalización, dado que es escasa y no hay iluminación. “Ahí en el cruce nuevo pusieron unos tambores, no sé por qué, pusieron una zanja, algo, y se ve que no señalizaron. Yo doblo en la Shell y me vengo para acá, para Oro, y no los veo porque no están señalizados y me los choqué de una”, explicó el futbolista a Oro en Noticias.

Tras el impacto, el rodado terminó a unos 100 metros del lugar del choque. “Por suerte no me maté. Me fracturé en tres partes: el tabique y el brazo”, contó.

En el sector ya perdieron la vida dos motociclistas en los últimos dos meses. En enero, la víctima fue el allense Juan Carlos Huecho de 61 años, quien impactó contra un camión; y en febrero, falleció Marcelo Alejandro Chávez, un vecino orense, quien chocó de frente contra una camioneta.

