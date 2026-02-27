Un importante operativo policial se desplegó este viernes por la mañana en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co, donde se realizaron tres allanamientos vinculados al tiroteo ocurrido días atrás en inmediaciones de una cancha comunitaria repleta de niños que participaban de un entrenamiento de fútbol.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la investigación judicial y tuvieron como objetivo secuestrar armas de fuego e identificar formalmente a los presuntos autores del violento episodio que generó conmoción en la comunidad.

Uno de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en el sector final de calle San Juan Bosco, mientras que los restantes se realizaron en domicilios del mismo barrio, todos relacionados con las personas señaladas como protagonistas del hecho.

Desde la fiscalía informaron que los operativos arrojaron resultados positivos. El asistente letrado Federico Cuneo confirmó que los sospechosos ya están identificados y adelantó que en los próximos días se llevará adelante la formulación de cargos contra las dos personas involucradas.

El tiroteo que desató el pánico

El episodio investigado ocurrió el miércoles alrededor de las 19, cuando una discusión entre dos hombres escaló hasta convertirse en una persecución armada por calles del barrio. Según reconstruyeron los investigadores, uno de los sujetos comenzó a disparar mientras perseguía al otro, situación que terminó trasladándose hasta una cancha comunitaria donde entrenaban niños y adolescentes.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el hombre que escapaba saltó el cerco del predio deportivo intentando refugiarse, mientras el agresor continuaba efectuando disparos a corta distancia. Al menos uno de los proyectiles impactó contra un vehículo estacionado en las inmediaciones.

El sonido de las detonaciones provocó escenas de desesperación: padres y entrenadores corrieron para proteger a los menores, mientras los chicos buscaban resguardo en medio de gritos y confusión.

“Menos mal que la bala pegó en el auto, porque si seguía podía alcanzar a alguno de los chicos. La cancha estaba llena”, relató un testigo que presenció el momento.

Investigación en curso

Tras el ataque, la Policía montó un operativo en la zona para preservar el lugar y realizar pericias balísticas. Vecinos del barrio señalaron que el presunto tirador pertenecería a una familia con antecedentes delictivos, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.

Con los allanamientos ya realizados y las armas secuestradas, la investigación avanza hacia una nueva etapa judicial. La fiscalía prevé imputar formalmente a los sospechosos en los próximos días, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso generó fuerte alarma social debido a que el tiroteo se produjo a pocos metros de la intersección de Mitre y Santa Teresita, en un horario en el que decenas de niños participaban de actividades deportivas comunitarias.