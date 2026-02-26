Con la confirmación de los 16 equipos luego de la fase de playoffs, ya está todo listo para el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Mañana, en la ciudad suiza de Nyon quedarán decretados los cruces entre los ocho clubes que avanzaron desde la fase liga, quienes serán cabezas de serie, y los otros ocho que sacaron boleto esta semana luego de la repesca.

Uno de los últimos en clasificar fue Real Madrid, que aseguró su pasaje a la siguiente ronda tras una serie llena de polémicas frente al Benfica. Luego del 1-0 en la ida del Merengue con el tanto de Vinícius Júnior, los portugueses se adelantaron con un gol de Rafa Silva, pero el conjunto blanco reaccionó y lo dio vuelta gracias a los goles de Aurélien Tchouameni y nuevamente de Vini, gran protagonista de la serie dentro y fuera de la cancha. El máximo ganador de la Champions se enfrentará ahora al Sporting de Lisboa o al Manchester City.

Vinícius brilló en la serie para Real Madrid ante Benfica. (Foto: EFE)

En cuanto al último campeón, Paris Saint-Germain, consiguió superar, aunque no sin esfuerzo, al Mónaco: debió remontar un 0-2 en la ida como visitante y logró un 3-2 fundamental, ya que la vuelta en el Parque de los Príncipes terminó 2-2, resultado que les alcanzó para pasar. Por su parte, Juventus fue eliminada por el Galatasaray en la llave más emocionante: el Galata ganó 5-2 en la ida, pero la Vecchia Signora reaccionó en Turín, ganó 3-0 en los 90 minutos y fueron al alargue. Allí, el que se reactivó fue el conjunto turco (Mauro Icardi entró desde el banco sobre el final en Italia), que marcó dos goles en la prórroga para materializar el pase a octavos con un global de 7-5.

Icardi felicita a Osimhen, autor del gol de la clasificación para Galatasaray. (Foto: Reuters)

La jornada también dejó sorpresas como la remontada de Atalanta, que venció 4-1 al Borussia Dortmund en Bérgamo tras haber caído 2-0 en la ida, pero sin dudas la caída más resonante fue la del Inter de Milán a manos del Bodø/Glimt noruego, que le ganó tanto en la ida como en la vuelta. Sin Lautaro Martínez en la vuelta por una lesión muscular, el Neroazzurro, subcampeón de la edición pasada, destacó como la gran decepción de este certamen.

Por su parte, el Atlético de Madrid también confirmó su lugar en octavos tras superar el pasado martes al Brujas por 4-1 y redondeando un global de 7-4 tras el 3-3 de la ida. Ahora, los de Diego Simeone se medirán con Liverpool o Tottenham Otros clasificados fueron Newcastle y Bayer Leverkusen, que completaron la lista de clasificados tras sus respectivos cruces contra Qarabag y Olympiacos.

El cuadro de octavos de final

Los ocho clasificados vía playoffs se sumaron a Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City, que habían asegurado su lugar en la fase liga. El sorteo tendrá lugar este viernes a las 8 de Argentina en Nyon (Suiza) para definir los enfrentamientos y el camino hacia la final que se disputará en Budapest.