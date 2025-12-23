El defensor lateral oriundo de General Roca, Facundo Mura, quien quedará libre del Racing Club de Avellaneda a fin de año, no jugará en River Plate y continuará su carrera en Inter Miami de la MLS, por lo que será compañero de Lionel Messi. Desde el Millonario no estaban dispuestos a igualar la inversión salarial que iba a hacer el conjunto norteamericano y desistieron de la contratación tras no llegar a un entendimiento.

El defensor de 26 años tenía todo acordado para irse a Estados Unidos, después de no renovar con la Academia por haber tenido un contrato muy retrasado, pero en el medio apareció River. Desde el Millonario se comunicaron con el ex-Colón de Santa Fe y Estudiantes de La Plata para convencerlo, aunque optó irse a jugar con "La Pulga".

Antes de tomar una decisión, el rionegrino les había pedido 72 horas para evaluar su destino y en el conjunto de Núñez esperaban poder sumarlo, ya que puede jugar tanto de cuatro como lateral por la izquierda, puesto donde Marcelo Gallardo busca un refuerzo.

En 2021, el rionegrino ya había sido buscado por el entrenador Marcelo Gallardo, pero finalmente el futbolista terminó a préstamo en Colón de Santa Fe, donde se consagró campeón de la Copa de la Liga de ese año.

A lo largo de este 2025 Mura fue suplente de Gastón Martirena en la mayoría de los partidos, tanto los del torneo local como la Copa Libertadores. Con el uruguayo, el futbolista peleó ese puesto durante gran parte de su estadía en Racing. Si llegaba a River también iba a correr detrás de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en la consideración. En cambio, en las Garzas se perfila como titular, ya que Marcelo Weigandt volverá a Boca Juniors.

En total, el defensor sumó cuatro títulos en la Academia: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones en 2022, la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Además, en Colón ganó la Copa de la Liga 2021. En Racing acumuló 148 partidos y 12 goles, un número bastante alto para su puesto.