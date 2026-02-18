Los locales se repiten por toda la capital neuquina y en cada localidad de la zona. El fenómeno comenzó en 2015, tal lo que contó Alan Stylex en diálogo con Entretiempo por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. "El degradé, cuando se hizo furor en 2015, inclinó la balanza para las barberías. Antes era muy raro, era peluquería unisex y listo" resaltó el joven barbero.

El aporte de los referentes internacionales

En este inicio de 2026 organizó un encuentro con grandes barberos, incluso con la presencia del uruguayo Nico Shaf, reconocido por atender a varios jugadores del Inter de Miami. "Nico habló de su historia de vida, salió del barrio y se fue sin nada a Estados Unidos. Tiene una historia muy linda porque el joven barbero que lo conoce quiere escuchar cómo llegó y cómo lo logró" destacó Alan.

"Va al club una vez por semana, donde tienen un horario para cortarse el pelo. Después hay jugadores que lo llaman a domicilio. Luis Suárez suele llamarlo seguido por los hijos. Jordi Alba también. Leo Messi también, pero no se corta tan seguido", comentó. Shaf resaltó en su visita que Messi lo trata como una persona más. "Hay oportunidades que son únicas y si hacés algo mal, por ahí no te llaman más" advirtió Alan.

Stylex Barbershop está ubicada en San Martín y Collón Cura de Neuquén capital. "Yo soy barbero hace seis años, tengo mi barbería y vengo armando eventos" explicó Alan. El barbero resaltó que su objetivo "es crecer en mi rubro, tanto yo como todos mis colegas. Por ahí nos cuesta viajar y capacitarnos con cada uno de ellos, así que qué mejor que traerlos acá a la provincia de Neuquén y que puedan venir de diferentes partes".

La capacitación en el rubro va más allá de las habilidades técnicas para cada corte o intervención en el cliente, las redes sociales son una herramienta fundamental. "Trato de ser lo más profesional posible para poder hablar con gente de mi rubro que está en otro nivel y que me puedan responder y tomar en serio".

"Nosotros tomamos el corte de pelo como un producto. Nos capacitamos para mejorar el producto, pero no nos olvidamos de que tenemos que saber manejar redes sociales, sacar fotografía, escuchar al cliente, tener un lugar lindo para atenderlos. También hacer conexiones con colegas de afuera de Neuquén para que pongan la mirada acá y puedan venir más. Cada vez que viene un colega se abre la puerta para que venga otro", comentó.

Muchos chicos en Neuquén se capacitan para trabajar en barberías

"En Neuquén hay muchos jóvenes aprendiendo, yo doy cursos también, entonces ahí me doy cuenta" explicó Alan. "Cada vez el desafío es mayor, porque al haber más barberos hay más competencia" destacó. Stylex relató que "la pandemia a mí me impulsó a abrir mi local. Mientras todos cerraban, yo estaba abriendo. Ahí me di cuenta de lo importante que es mantener activas las redes sociales.

"Esto no es solo una persona. Hay un equipo detrás, una familia que busca siempre lo mejor para uno y ser alguien en la vida, que es lo que buscamos todos. No quedarnos con esa pausa de decir “¿qué quiero hacer?, ¿qué puedo hacer?”. Hay jóvenes de mi edad que todavía están dando vueltas. Esto de la barbería está bueno porque te encontrás con colegas, cada uno te cuenta su historia de vida, alguno te da una respuesta que vos estás buscando. Está bueno por ese lado también", concluyó.

