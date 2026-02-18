En el predio Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, donde cumple la intensa pretemporada el plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón, la nota saliente de las últimas horas fue la confirmación de la incorporación del exprimentado defensor colombiano Kevin Stuar Riascos Segura. Un zaguero central que llegará al alto valle entre viernes y sábado, con 30 años (21 de junio de 1995), de 1,89 metros y un peso ideal 86/87 kilos. Y que en principio viene para suplir la imprevista salida de Jonathan Germán Chacón que se alejó de la institución del norte neuquino para seguir su carrera en Ciudad Bolívar en la Primera Nacional.

Viene de jugar en el fútbol de Israel en el Hapoel Beer Sheba, con pasos por varios clubes de su país, Brasil y Estados Unidos. Militó en su país de origen en Llaneros FC de Villavicencio, Barranquilla FC de la ciudad homónima, Jaguares de Córdoba de Montería, Patriotas Boyacá de Tunjas, Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club de Barranquilla, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, en Brasil jugó en Montes Claros, en Goiás. Mientras que en los Estados Unidos jugó en FC Arizona con sede en el área de Phoenix, FC Golden State Force de la cuarta división de la MLS y Charlotte Independence.

Ante la Asociación Deportiva Centenario

Esta semana se bajaron las cargas físicas, y habrá un importante número de partidos amistosos. Los mismos arrancarán este miércoles entre las 16 y las 17 ante la Asociación Deportiva Centenario (ADC), continuarán el sábado por la mañana, entre las 9 y las 10 frente a Deportivo Roca. En ambos casos se jugarán en Ferri, donde alista Rincón.

El martes 24 el plantel estará viajando a Mendoza, donde ya se concretaron con los cuerpos técnicos de San Martín, Deportivo Maipú, Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia. Para ir buscando el funcionamiento colectivo con prácticas de fútbol.