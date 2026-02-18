¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
MERCADO DE PASES 2026

Deportivo Rincón anunció otro refuerzo colombiano: el zaguero Kevin Riascos

El defensor llegará entre viernes y sábado al Alto Valle para sumarse a la pretemporada del León del Norte 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 22:19
PUBLICIDAD
 Kevin Stuar Riascos Segura el nuevo refuerzo del León del Norte

En el predio Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, donde cumple la intensa pretemporada el plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón, la nota saliente de las últimas horas fue la confirmación de la incorporación del exprimentado defensor colombiano Kevin Stuar Riascos Segura. Un zaguero central que llegará al alto valle entre viernes y sábado, con 30 años (21 de junio de 1995), de 1,89 metros y un peso ideal 86/87 kilos. Y que en principio viene para suplir la imprevista salida de Jonathan Germán Chacón que se alejó de la institución del norte neuquino para seguir su carrera en Ciudad Bolívar en la Primera Nacional.

Viene de jugar en el fútbol de Israel en el Hapoel Beer Sheba, con pasos por varios clubes de su país, Brasil y Estados Unidos. Militó en su país de origen en Llaneros FC de Villavicencio, Barranquilla FC de la ciudad homónima, Jaguares de Córdoba de Montería, Patriotas Boyacá de Tunjas, Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club de Barranquilla, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, en Brasil jugó  en Montes Claros, en Goiás. Mientras que en los Estados Unidos jugó en FC Arizona con sede en el área de Phoenix, FC Golden State Force de la cuarta división de la MLS y Charlotte Independence.

Ante la Asociación Deportiva Centenario 

Esta semana se bajaron las cargas físicas, y habrá un importante número de partidos amistosos. Los mismos arrancarán este miércoles entre las 16 y las 17 ante la Asociación Deportiva Centenario (ADC), continuarán el sábado por la mañana, entre las 9 y las 10 frente a Deportivo Roca. En ambos casos se jugarán en Ferri, donde alista Rincón.

El martes 24 el plantel estará viajando a Mendoza, donde ya se concretaron con los cuerpos técnicos de San Martín, Deportivo Maipú, Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia. Para ir buscando el funcionamiento colectivo con prácticas de fútbol.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD