En el duelo más llamativo de la jornada, el Real Madrid visita al Benfica en el partido de ida de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Champions League. El duelo tendrá lugar en el Estadio Da Luz y aparece como la chance de una revancha para el Merengue, que cayó en esta instancia luego de perder con las Águilas por 4-2 en este mismo recinto por la última jornada de fase liga. Franco Mastantuono será suplente en la Casa Blanca, en tanto que Nicolás Otamendi (capitán) y Gianluca Prestianni irán de arranque en los lusos. Por ahora, es victoria 1-0 del Real Madrid.

Golazo de Vinicius y polémica

Al inicio de la segunda parte, el Merengue se puso en ventaja a través de una genialidad del brasileño que luego trajo consigo un escándalo que tuvo el encuentro parado varios minutos. Vini recibió por izquierda, encaró a Amar Dedic y sacó un espectacular derechazo colocado que se colgó del ángulo para la ventaja visitante.

No obstante, la cosa no quedó ahí. Ni bien la pelota entró al arco, Vinicius pareció festejarle el gol a la hinchada rival y Otamendi fue derecho a frenarlo y recriminarle la actitud. Todo pareció disiparse allí, pero de repente el brasileño volvió sobre sí y, de manera muy efusiva, acusó que Prestianni le dijo un insulto racista. Desde allí el duelo se paró unos minutos y extremo, luego de hablar con el árbitro, fue a sentarse al banco en señal de protesta. El colegiado François Letexier activó el protocolo de "incidente de racismo", pero no hubo sanciones para ningun futbolista.

Los argentinos, a los empujones

La escena más curiosa de un partido con pocas luces se dio cerca del entretiempo cuando Rafa Silva quedó tendido en el piso y allí se armó un tumulto que tuvo a Otamendi y Prestianni como protagonistas. Los jugadores argentinos se enojaron cuando Mbappé y Antonio Rüdiger se acercaron intentando levantar a su compañero en el suelo y allí empezó un intercambio que incluyó empujones y alguna palabra entre los futbolistas.

Trubin se lució por duplicado

Sobre el final de la primera etapa se vio lo mejor del Real Madrid, pero no pudo desnivelar el marcador en su favor, entre otras cosas por la presencia del arquero Anatoliy Trubin. El ucraniano apareció primero para negarle el gol a Mbappé, que recibió un pase en cortada de Eduardo Camavinga y sacó un zurdazo bajo que el guardameta despejó hacia un costado. Inmediatamente después, Arda Güler enganchó para su zurda dentro del área y sacó un tiro colocado que Trubin nuevamente tapó con una gran estirada.

Vini tuvo su gol

A los 19 minutos de juego llegó la ocasión más importante para el conjunto madrileño, y estuvo en los pies de Vinicius Júnior. El extremo brasileño capturó un centro atrás que se desvió en el camino, controló y rápidamente sacó un derechazo al segundo palo que pasó apenas rozando el poste de Trubin.

La previa

El Real Madrid afronta una semana de máxima exigencia en el calendario internacional y esta visita a Portugal es la oportunidad de reivindicarse de lo ocurrido hace unos días, cuando Benfica ganó por 4-2 y el cuarto tanto marcado por su arquero Anatoliy Trubin de cabeza hizo posible tanto la clasificación de los dirigidos por José Mourinho a playoffs como la caída del Merengue a esta instancia luego de estar metido casi todo el tiempo entre los primeros ocho que clasificaban directo a octavos. La revancha se jugará el próximo miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Formaciones

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.

Estadio: Estadio Da Luz.

Árbitro: François Letexier (Francia).