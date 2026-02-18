El escándalo alrededor de la durísima acusación de racismo por parte de Vinicius Juniors contra Gianluca Prestianni sumó un nuevo capítulo, ya que el francés Kylian Mbappé arremetió con dureza contra el argentino de Benfica al confirmar la versión del brasileño y pidió que sea expulsado de la Champions League.

"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí (NdeR: tapándose la boca) y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Después de este punto ha empezado todo lo que han visto", inició sin pelos en la lengua el goleador francés a la salida del estadio rumbo al micro que traslada al plantel del Merengue.

El testimonio de Kylian Mbappé

Y agregó en sus declaraciones que ""este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada. Hay que hacer algo", redondeó el galo que mismo dentro del campo de juego le recriminó a Prestianni por su altercado con Vinicius acusándole de racista.

¿Qué sucedió entre Prestianni y Vinicius que despertó la ira de Mbappé? El argentino fue acusado de racismo durante una discusión que tuvieron inmediatamente después del gol del brasileño en el partido entre Benfica y Real Madrid. El futbolista del Merengue le aseguró al árbitro que el argentino le había dicho "mono". Si bien varios jugadores del conjunto portugués fueron a increpar al delantero de Real Madrid (entre ellos Nicolás Otamendi), el enfrentamiento con Prestianni se llevó el protagonismo. Los dos se mostraron enojados y eufóricos en sus dichos, pero el desenlace provocó un gran desconcierto generalizado.

Como el futbolista argentino se tapó la boca con su camiseta fue imposible constatar la veracidad de la acusación de Vinicius, que en ese momento corrió desesperado hacia el árbitro para notificarlo. El juez hizo la seña de racismo para detener el partido y aguardar las indicaciones del VAR.

Los dichos de Mbappé con el ex Vélez Sarsfield

Durante el parate hubo charlas y especulaciones de todo tipo, incluso entre el brasileño y José Mourinho. Del lado de Real Madrid intentaron alejar a su futbolista del ojo de la tormenta y se lo vio sentado en el banco de suplentes a la espera de la resolución que finalmente llegó algunos minutos más tarde. El francés François Letexier llamó a Prestianni, quien estuvo acompañado de Otamendi (capitán de Benfica), para explicarle que no podía sancionarlo debido a la falta de pruebas. Después vería la tarjeta amarilla por una acción de juego, lo mismo que Vinicius por el festejo de su gol.

Mbappé no fue el único jugador de Real Madrid es tomar la palabra tras el final del partido para dar su versión de los hechos. Su compatriota Aurélien Tchouaméni contó las dos campanas, a comentar la explicación de Vinicius como la de Prestianni: "Nos ha dicho (Vinicius) que le ha llamado mono, y el chico (Prestianni) dice que le dijo maricón".

"Según todos los compañeros, le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Si sigue pasando creo que yo, en lo personal, es lamentable. Creo que si te tapas la boca para decir algo es para decir algo que no está bien", aportó Federico Valverde aún en el campo de juego.