Un oficial de la Policía Bonaerense abatió a un ladrón que intentó asaltarlo junto a un cómplice que simulaba ser repartidor de aplicación. El hecho ocurrió este lunes por la noche en la intersección de Rodríguez Peña y Billinghurst, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Según fuentes del caso, el efectivo se encontraba en la vía pública cuando observó a dos hombres a bordo de una motocicleta con mochilas térmicas similares a las utilizadas por servicios de delivery.

El detalle que generó sospechas

En esa zona del barrio no operan aplicaciones de envíos, lo que llamó la atención del policía. Además, el oficial había sido asaltado en dos oportunidades durante el último mes: una vez en la vía pública y otra dentro de su vivienda.

Ese antecedente reciente lo mantuvo en estado de alerta al advertir la maniobra de los sospechosos.

Cómo fue el tiroteo

De acuerdo a las imágenes registradas por cámaras de seguridad municipales, los dos hombres se dirigieron directamente hacia el efectivo con intenciones de robo y portando armas.

El policía extrajo su arma reglamentaria y se produjo un breve intercambio de disparos.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los delincuentes recibió impactos de bala mientras intentaba escapar. Avanzó algunos metros y cayó muerto sobre el asfalto.

El cómplice, en tanto, aceleró la motocicleta y logró huir por calles linderas. Hasta el momento permanece prófugo.

Investigación judicial y legítima defensa

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si el oficial actuó bajo la figura de legítima defensa.

En el análisis será clave establecer la inminencia del peligro, el uso de armas por parte de los atacantes y los antecedentes recientes de los asaltos sufridos por el efectivo.

Intervienen peritos balísticos y se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa del hecho.