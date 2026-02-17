En la Copa Davis 2026, Argentina no tuvo un buen debut. Los capitaneados por Javier Frana perdieron la serie ante Corea del Sur por 3 a 2, pero el sorteo para el repechaje para no descender al Grupo Mundial I les hizo un guiño. Jugará ante Turquía como local.

Un rival (puesto 33 en la clasificación ITF, Argentina es 10) que no tiene jugadores rankeados hasta el puesto 375 (Mert Alkaya) y que llega con victoria ante Eslovenia en condición de visitante: 3-1. El actual Capitán es Erhan Oral. A lo largo de su historia, Turquía disputó 149 series con un balance de 70 victorias y 79 derrotas.

Esta serie definitoria (la primera de Frana en Argentina) se llevará a cabo entre el 18 y 20 de septiembre, con localía también a definir. En caso de que el combinado albiceleste gane la próxima fase, se asegurará disputar las Qualifiers de la edición 2027 y luchar por una nueva ensaladera. Caso contrario, disputarán los Playoff frente a los ganadores del Grupo Mundial II.

Javier Frana el capitán argentino de Copa Davis

El resto de las series del Grupo I

Australia vs. Polonia

Países Bajos vs. Colombia

Hungría vs. Luxemburgo

Brasil vs. Suiza

Finlandia vs. Mónaco

Dinamarca vs. Bulgaria

Serbia vs. Lituania

Eslovaquia vs. Grecia

Japón vs. Nueva Zelanda

Noruega vs. China

Suecia vs. China Taipei

Perú vs. Paraguay