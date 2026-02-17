Luego del dato de 2,9% en enero difundido por el INDEC, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a registrar incrementos en las primeras dos semanas de febrero, según relevamientos privados.

En enero, esa división cerró con una suba de 4,7%, la mayor variación entre todos los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aceleración se dio en un contexto de debate por la metodología de medición, luego de que se diera marcha atrás con la actualización de las canastas 2017-2018.

Los informes preliminares indican que, aunque el ritmo de aumento sería menor al de enero, los alimentos continúan por encima del 2% mensual. Para encontrar un incremento inferior hay que remontarse a agosto de 2025, cuando el rubro marcó 1,5%.

Qué proyectan las consultoras para febrero

La consultora EcoGo estimó que la inflación de alimentos se ubicó entre 2,6% y 2,8% en las primeras dos semanas de febrero.

Primera semana: 2,6% promedio Dentro del hogar: 2,6% Fuera del hogar: 2,4%

Segunda semana: 2,8% promedio Dentro del hogar: 2,9% Fuera del hogar: 2,1%



EcoGo proyecta que el IPC de febrero se ubique entre 2,7% y 3%. Señala una aceleración en el precio de la carne y anticipa mayor presión por aumentos estacionales vinculados a la demanda del Carnaval.

Por su parte, Econviews registró una suba de 0,6% en la segunda semana, con incrementos en carne (+2,3%) y bajas en verduras (-0,5%). Para el acumulado de cuatro semanas, proyecta 2,2% en alimentos.

La consultora LCG midió 2,5% en la primera semana (1,6% mensual) y 1% en la segunda (2,4% mensual).

Por su parte, Analytica relevó una suba de 0,6% en alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires (GBA) durante la primera semana, lo que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%.

Invecq: desinflación no lineal

Desde Invecq señalaron que la aceleración de enero no implica el fin del proceso de desinflación, sino que responde a la inercia inflacionaria y a la mayor incidencia de componentes estacionales y regulados.

Según su IPC propio, la inflación corre a una velocidad mensual de 2,7% y podría cerrar febrero en 2,5%, con una leve desaceleración respecto de enero.

Para el primer semestre de 2026 proyectan una inflación promedio mensual de 2,2%, que bajaría hacia el 1,5% en el segundo semestre, con una estimación anual cercana al 25%.

El dato oficial de enero

El IPC de enero se aceleró a 2,9%, marcando el quinto mes consecutivo en alza. La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por subas en carnes, verduras, tubérculos y legumbres.

Las menores variaciones se registraron en:

Educación: 0,6%

Prendas de vestir y calzado: -0,5%

Por categorías: