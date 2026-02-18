Dos autos impactaron sobre la Ruta Nacional 22 en la zona de la salida de Zapala hacia Neuquén capital. La colisión habría sucedido por alcance, luego que un Renault Logan chocara de atrás a un Fiat Palio.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde de este martes, en un día crítico para transitar por la zona debido al gran flujo de vehículos por los feriados de carnaval. Los motivos del impacto aún se están investigando. Ambos vehículos quedaron detenidos sobre la calzada.

Los dos automóviles quedaron visiblemente dañados, y por los trabajos de asistencia a quienes viajaban en el interior de ambos la circulación estuvo demorada. Personal policial y de seguridad vial asistieron para ordenar el tránsito.

Hasta el momento no hay información oficial acerca de personas heridas, pero recomendaron extremar la precaución para circular por la zona, además de respetar las distancias de frenado sobre todo en tamos de ingreso y egreso a cada localidad.