Corinthians de San Pablo se consagró campeón de la Copa de Brasil 2025 tras vencer por 2 a 1 a Vasco da Gama de Río de Janeiro en el estadio Maracaná. Con goles de Yuri Alberto y de Memphis Depay, el Timao se quedó con el título que también lo clasificó a la Copa Libertadores del próximo año.

El logro tuvo un impacto clave a nivel internacional ya que en el torneo local, el conjunto paulista había terminado en la 13° posición, lo que le alcanzaba únicamente para acceder a la Sudamericana, cupo que finalmente será tomado por Vitória.

Esta fue la cuarta edición del certamen en la que el equipo actualmente dirigido por Dorival Júnior se consagró, luego de las obtenidas en 1995, 2002 y 2009. Además del valor deportivo, el título representa un fuerte ingreso económico para el club. Solo por la final embolsó alrededor de 13.600.000 dólares, cifra que asciende a casi 18 millones si se suman los premios de las rondas anteriores, superando ampliamente lo que reparte el Brasileirao, que son 10 millones de la moneda estadounidense.

La apertura del marcador llegó por intermedio de Yuri Alberto

El empate de Vasco, lo anotó Nuno Moreira

El gol que valió título, copa, clasificación a la Copa Libertadores de América y millones de dólares conseguido por Memphis Depay