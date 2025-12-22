¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 21 de Diciembre
Corinthians se quedó con la Copa de Brasil tras vencer a Vasco da Gama y aseguró su lugar en la Libertadores 2026

El Timao le ganó 2 a 1 al Almirante y se quedó con el título que lo clasificó al máximo torneo continental del próximo año.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 22:48
Memphis Depay le dio la victoria al elenco paulista

Corinthians de San Pablo se consagró campeón de la Copa de Brasil 2025 tras vencer por 2 a 1 a Vasco da Gama de Río de Janeiro en el estadio Maracaná. Con goles de Yuri Alberto y de Memphis Depay, el Timao se quedó con el título que también lo clasificó a la Copa Libertadores del próximo año.

El logro tuvo un impacto clave a nivel internacional ya que en el torneo local, el conjunto paulista había terminado en la 13° posiciónlo que le alcanzaba únicamente para acceder a la Sudamericana, cupo que finalmente será tomado por Vitória.

Esta fue la cuarta edición del certamen en la que el equipo actualmente dirigido por Dorival Júnior se consagró, luego de las obtenidas en 1995, 2002 y 2009. Además del valor deportivo, el título representa un fuerte ingreso económico para el club. Solo por la final embolsó alrededor de 13.600.000 dólares, cifra que asciende a casi 18 millones si se suman los premios de las rondas anteriores, superando ampliamente lo que reparte el Brasileirao, que son 10 millones de la moneda estadounidense.

La apertura del marcador llegó por intermedio de Yuri Alberto 

El empate de Vasco, lo anotó Nuno Moreira

El gol que valió título, copa, clasificación a la Copa Libertadores de América y millones de dólares conseguido por Memphis Depay

 

