Tras las declaraciones de Marixa Balli sobre la situación de la industria textil, el cierre de sus locales y su cruce contra Toto Caputo, el debate dejó de ser económico para convertirse en un cruce personal. Sin embargo, no fue el Ministro de Economía quien le respondió, sino que su ex compañero de MasterChef Esteban Mirol.

En medio de ese escenario apareció Esteban Mirol, quien decidió intervenir con una postura frontal y sin matices. Su reacción no fue pública en primera instancia, sino a través de un mensaje privado que rápidamente se volvió viral al ser difundido en LAM.

El descargo del periodista llegó luego de que Marixa Balli se manifestara con dureza contra Luis Caputo, a quien responsabilizó por el contexto que atraviesa el sector. Lejos de alinearse con el ministro, el periodista dejó en claro que su enojo apuntaba en otra dirección y que no estaba dispuesto a convalidar lo que consideró un discurso hipócrita.

“Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami”, escribió Mirol en el mensaje dirigido a Ángel de Brito, en un tono que no dejó lugar a dobles lecturas.

Lejos de detenerse ahí, el periodista profundizó su postura: “El que puede viajar se compra afuera. Y, al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.

En la misma línea, Esteban Mirol apuntó contra la informalidad del sector y fue aún más lejos al denunciar irregularidades laborales. “Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”, escribió, endureciendo todavía más el tono del mensaje.

El cierre del descargo fue tan contundente como el inicio. “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”, sentenció muy caliente.