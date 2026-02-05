El legislador del bloque Vamos con Todos, Fabián Pilquinao, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de comunicación para que el Congreso Nacional respalde y apruebe la iniciativa del diputado Marcelo Mango, que declara el estado de emergencia vial en el Alto Valle de Río Negro por 365 días, y que además se extienda a la Región Sur con la Ruta Nacional N.º 23.

Pilquinao advirtió que el deterioro progresivo y el abandono de las rutas por parte del gobierno nacional “incrementa los costos de mantenimiento y rehabilitación, reduce la vida útil de las carreteras y genera una pérdida significativa de capital invertido”.

El legislador explicó que su propuesta busca insistir en el tratamiento del proyecto de Mango, incorporando la Ruta 23 dentro de las medidas excepcionales y urgentes, con el objetivo de garantizar su finalización, mejoramiento, mantenimiento y la reconstrucción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu, destruido en 2012.

La pavimentación de la Ruta Nacional N.º 23 constituye un reclamo histórico de los habitantes de la Región Sur. Si bien la obra tomó impulso en 2004, aún restan unos 40 kilómetros para su conclusión. A ello se suma la necesidad de reconstruir el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu, cuya caída se produjo en marzo de 2012 y continúa siendo un pedido constante de la comunidad.

Pilquinao sostuvo que esta obra, junto con el gasoducto y el mejoramiento del tendido eléctrico, son condiciones indispensables para avanzar hacia un programa de desarrollo sostenible y superar una economía primarizada que depende del extractivismo.