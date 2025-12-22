Acassuso ascendió a la Primera Nacional 2026 tras igualar 1 a 1 frente a Deportivo Armenio en el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera B. El conjunto de Boulogne se quedó con la serie por 2 a 1 en el global y la próxima temporada jugará en la segunda categoría del fútbol argentino luego de 79 años.

El Quemero golpeó primero en Maschwitz con el gol de David Escalante, que estiró la diferencia y le dio tranquilidad al visitante. El Tricolor reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate con un tanto de Nahuel Troxler, pero no le alcanzó para revertir la historia y forzar un nuevo desenlace.

El encuentro de ida se había disputado en el estadio La Quema, donde Acassuso se impuso 1 a 0 con un tanto de Felipe Senn sobre el cierre del primer tiempo. En aquel compromiso, el Tricolor terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Ian Pérez y Franco Almanza, bajas sensibles para la revancha decisiva.

Con el silbatazo del árbitro, Hernán Mastrángelo, los futbolistas protagonizaron una batalla campal en el Estadio Armenio en la que se pudieron ver piñas, patadas, corridas y sujeciones para que intentar que no haya golpes de puños dentro del verde césped.

Por suerte, la situación no escaló a mayores y a los pocos minutos se pudieron contener a los involucrados para que los dirigidos por Darío Lema puedan festejar con lágrimas en los ojos junto a la gente que fue a bancar hasta Ingeniero Maschwitz.