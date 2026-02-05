La región pisa fuerte en la Confluencia

El Pre Confluencia volvió a mostrar la potencia de la escena musical local. Durante la segunda noche de selección quedaron definidos otros cuatro proyectos regionales que formarán parte de la grilla central de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que comienza este jueves en la Isla 132.

El público tuvo un rol clave a través de la votación con código QR, mientras que el jurado completó la nómina con propuestas de distintos géneros y localidades de la región.

Los elegidos de la segunda noche

En la jornada del miércoles, el voto del público acompañó a Ninio Condenado, banda de General Roca, que logró su pase al escenario mayor.

El jurado, en tanto, sumó a:

Klown , con su propuesta de new metal melódico desde Neuquén capital

Ñuke Mapu , grupo de folklore patagónico de General Roca

Magdalena Vitale, solista neuquina de folk fusión

Con esta selección, la grilla regional suma diversidad de estilos y representación de distintos puntos de la Patagonia.

Los primeros clasificados

La noche anterior ya habían sido elegidos otros cuatro artistas. El público votó a LadyBel, mientras que el jurado seleccionó a Erika Sofía, Nube y Panóptico.

De esta manera, son ocho los proyectos regionales que darán el salto al escenario principal, en una oportunidad que combina visibilidad, crecimiento artístico y contacto directo con miles de personas.

Arranca la fiesta en la Isla 132

La primera jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia comenzará este jueves a las 18.20 con la presentación de dos de los artistas surgidos del Pre Confluencia. Más tarde, a las 19.15, subirá al escenario la banda Migrantes.

La programación continuará con Rombai a las 20.05, Los Berbel a las 21.20 y Luciano Pereyra a las 22.10. El cierre de la noche estará a cargo de Karina, cerca de la medianoche.

Con presencia regional en el escenario mayor desde el inicio de la grilla, el Pre Confluencia vuelve a consolidarse como una puerta directa para que el talento local sea protagonista en una de las fiestas más importantes del país.