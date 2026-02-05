El altísimo riesgo de incendios forestales en la cordillera obliga a Río Negro a desplegar una inversión inédita: más de 8 millones de dólares en tecnología de última generación, que combina imágenes satelitales, inteligencia artificial y cámaras de alta definición para anticiparse al avance del fuego y proteger a Bariloche, El Bolsón y toda la región cordillerana. El objetivo es claro: prevenir la catástrofe antes de que las llamas consuman los bosques.

Cada verano, la cordillera se convierte en un polvorín. El calor extremo, los vientos cambiantes y la sequía transforman a los bosques en un combustible listo para arder. Los brigadistas lo saben: un foco puede desatar un infierno en cuestión de minutos. Por eso, la Provincia, del mismo modo que alquiló un helicóptero para tener un medio aéreo propio para el combate, también decidió dar un salto tecnológico que la coloca al nivel de países como Estados Unidos, Canadá o Australia, donde la inteligencia artificial ya se usa para anticipar el comportamiento del fuego.

La estrategia tecnológica

En la central operativa del Splif Bariloche se montaron pantallas gigantes que muestran mapas de calor y proyecciones de incendios a 24 horas. La empresa GPTech aporta el software predictivo, alimentado con datos del Servicio Meteorológico y modelos de viento, mientras que Invap instaló cámaras de 360° con un zoom capaz de ver desde el cerro Otto hasta el aeropuerto de Bariloche. Todo se integra en un centro de monitoreo que permite verificar en segundos cualquier alerta y decidir cómo desplegar recursos.

El gobernador Alberto Weretilneck fue tajante: "No va a haber un solo año que no invirtamos en prevención de incendios". Con esa frase buscó dejar en claro que la lucha contra el fuego es política de Estado. Además, anunció que técnicos del Splif viajarán a España para capacitarse en nuevas estrategias de combate. La inversión no se limita a pantallas y cámaras: también incluye el avión observador que está operando en la zona, el helicóptero, brigadistas y vehículos especializados.

Un ojo en cada cerro

La instalación de cámaras en puntos estratégicos es otro capítulo clave. Desde San Pedro hasta el cerro Catedral, pasando por Campanario y Villegas, cada domo vigila la cordillera como un centinela silencioso. El Bolsón también tendrá nueve cámaras similares. La idea es simple pero poderosa: detectar el fuego en su nacimiento, antes de que se convierta en tragedia.

Los técnicos aseguran que las proyecciones de GPTech ya demostraron su eficacia: lo que se predijo en incendios recientes se cumplió casi a la perfección. Esa precisión genera confianza, pero también pone presión: ahora la sociedad espera que la tecnología funcione cuando el riesgo sea máximo. Porque en la cordillera, cada verano, la pregunta no es si habrá incendios, sino cuándo y dónde comenzarán.