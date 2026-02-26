En medio de los rumores que lo vinculan con la posible sucesión de Marcelo Gallardo en River Plate, Eduardo Coudet, entrenador de Alavés, rompió el silencio en una conferencia de prensa antes del duelo clave de su equipo ante Levante. El técnico argentino negó categóricamente cualquier tipo de contacto con el club de Núñez, desmintiendo las versiones que lo colocaban como uno de los principales candidatos para tomar el mando tras la salida de Gallardo.

"Juro por mis cuatro hijos que nadie se puso en contacto conmigo ni con mi representante", afirmó Coudet, dejando en claro que los rumores que circularon en los últimos días no tienen fundamento alguno. A pesar de las especulaciones, el Chacho destacó el orgullo que le genera el solo hecho de ser mencionado en una lista de posibles sucesores del Muñeco: "Es un orgullo y una caricia estar en una lista de candidatos, es una situación natural porque estuve mucho tiempo en River. Es un club top mundial, como el Real Madrid o el Barcelona".

Sin embargo, el entrenador se mostró cauto al hablar sobre su futuro y el posible cambio de rumbo. "No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada", expresó, y agregó con humor: "Si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe".

En cuanto a la despedida de Gallardo, Coudet dejó una palabra de elogio hacia su compatriota, quien dirigirá hoy su último partido al frente de River: "Es un momento especial para ellos, porque están despidiendo a uno de los mejores entrenadores de la historia de River".

La conferencia de prensa, que tuvo lugar en la previa del enfrentamiento entre Alavés y Levante, también estuvo marcada por la presión que atraviesa el equipo vasco en LaLiga, donde lucha por evitar el descenso. Coudet, por supuesto, se mantuvo centrado en ese desafío y dejó claro que su prioridad en estos momentos es el futuro de Alavés.

"Mi cabeza está en el partido de mañana, en salvar al equipo", aseguró Coudet, reafirmando que su enfoque está 100% en la situación de su club, sin dejar espacio a las especulaciones sobre su futuro inmediato.

A pesar de los avances que algunos medios apuntan en torno a un acuerdo entre su representante y la dirigencia de River, el técnico argentino se mantiene firme en su postura, desmintiendo cualquier vínculo directo con el club millonario. "Estoy al margen del ruido que se ha formado", concluyó el Chacho.

En el ámbito futbolístico, el futuro de Coudet sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que el exentrenador de Rosario Central y Racing continuará concentrado en salvar a Alavés, con la esperanza de que, tras este crucial enfrentamiento ante Levante, se logre asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.