Eduardo “Chaco” Coudet es el señalado por la dirigencia de River para remplazar a Marcelo Gallardo como DT. En las últimas horas se confirmó que hay acuerdo de ambas partes, de palabra, para que el DT campeón con Racing encare su tercer club dentro del fútbol argentino.

EL DT de 51 años está dirigiendo hoy el Alavés de España, club donde tiene contrato hasta el 30 de junio de este año. En total lleva 54 partidos; y en la temporada está en el puesto 14 con 27 unidades. Si bien trascendió que hay acuerdo entre el técnico y el club argentino, aún queda definir la desvinculación de la institución española.

En el caso de que “Chacho” llegue a River, será su tercer club en el fútbol argentino. Debutó en el banco de Central en el 2015 donde hizo una gran campaña, quedando tercero en el torneo local, llegó a dos finales de Copa Argentina, ambas con derrota ante Boca y River, y estuvo en cuartos de final de Libertadores.

En total dirigió en el club “canalla” 81 partidos, ganando 37, empató 26, y perdió 18. El gran paso en el club donde es hincha no lo pudo concretar en títulos, recordando la polémica final ante Boca por 2-0.

Luego de estar en el Tijuana de México, volvió a la Argentina en el 2018 para dirigir Racing, en lo que fue un paso con altibajos por resultados esquivos, pero con títulos. En el 2018-19 se adjudicó la superliga en una gran campaña, y posteriormente ganó el trofeo de Campeones del 2019, cerrando el ciclo en Avellaneda.

Dirigió en La academia un total de 73 partidos, donde cosechó 37 victorias, 24 empates, 12 derrotas, y los dos títulos mencionados.

Luego vino la etapa en Brasil, donde estuvo desde el un año en el Internacional de Porto Alegre, dirigió 46 partidos. Se mudó en el 2021 al Celta de Vigo donde estuvo 84 partidos. El tercer título en su carrera llegó en el 2023, cuando en su retorno a Brasil ganó el campeonato Mineiro con el Atlético Mineiro, club que dirigió 35 partidos antes de volver al Internacional.

Eduardo Coudet ya conocer el mundo River, vistió la camiseta del millonario desde 1999 cuando llegó desde San Lorenzo, hasta agosto del 2002 cuando tuvo un breve paso por el Celta a préstamos. Volvió en el arranque del 2003 donde jugó hasta el 2004.

En sus dos ciclos jugó un total, de 179 partidos, convirtió 27 goles, y ganó cinco títulos locales.