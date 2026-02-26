La comunidad de Caviahue vivió la reinauguración de la Escuela Primaria 164, reconstruida tras el incendio que afectó el edificio en junio de 2024. La obra forma parte de la estrategia provincial de fortalecimiento de la educación pública.

El siniestro dañó la estructura superior, lo que obligó a trasladar las clases a instalaciones alternativas. Durante meses, docentes y estudiantes sostuvieron la continuidad pedagógica mientras avanzaban los trabajos de reparación.

La ministra Soledad Martínez destacó que la jornada coincide con la apertura de la primera Escuela Infantil de Caviahue. La existencia de espacios propios para cada nivel representa un avance estructural para la comunidad educativa.

La intervención incluyó demoliciones, ampliación y una remodelación integral para asegurar un entorno seguro y moderno. Las mejoras garantizan espacios adecuados para la actividad escolar cotidiana.

El CPEM 74, que también utilizaba el edificio siniestrado, cuenta desde 2025 con sede propia. Este paso permitió reorganizar el nivel secundario y optimizar la distribución de los estudiantes.