Será una noche cargada de emoción en el Monumental. Marcelo Gallardo dirigirá su último partido como entrenador de River Plate y, fiel a su estilo, pidió que no haya reconocimientos formales en su despedida. Ni plaquetas, ni menciones especiales, ni actos protocolares: solo fútbol y un agradecimiento general a la institución y a los hinchas.

La decisión del Muñeco sorprendió puertas adentro, pero tiene coherencia con su mensaje tras anunciar la salida. Luego de un segundo ciclo que no logró los resultados esperados y que terminó de desgastarse tras la derrota ante Vélez en el José Amalfitani, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, el entrenador optó por dar un paso al costado. En su mensaje público, eligió enfocarse en el agradecimiento: al club, a los jugadores y, sobre todo, a la gente.

“Solamente palabras de agradecimiento”, expresó al comunicar su renuncia, dejando en claro que no buscaba despedidas grandilocuentes. Sin embargo, el contexto será inevitablemente emotivo. El estadio estará colmado y el público millonario, más allá del presente deportivo, no olvidará que está frente al técnico que marcó una era y se convirtió en uno de los más ganadores en la historia de la institución.

Gallardo ya dirigió su última práctica en River Camp y este jueves encabezará el entrenamiento en el Monumental antes de confirmar la lista de convocados para enfrentar a Banfield. No se esperan sorpresas en el equipo, en una noche donde el resultado quedará en segundo plano.

Porque aunque no quiera homenajes oficiales, el reconocimiento bajará desde las tribunas. Y cuando el árbitro marque el final, no será solo el cierre de un partido: será el punto final de un ciclo que dejó huella imborrable en Núñez.