Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
CON CRÍTICAS

El Senado aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea 

La Cámara Alta dio este jueves su visto bueno para que el actual diputado del PRO pueda desembarcar en Bruselas con su nuevo cargo.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 12:01
"Yo me voy a hacer cargo de una embajada que va a ser la más grande y más compleja, porque abarca la Unión Europea, es decir, 27 países", dijo hace unos días Fernando Iglesias.

El Senado aprobó hoy el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como candidato a embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea.

La votación cosechó 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras que el mendocino Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) defendió la postulación del ex PRO, el santacruceño José Carambia fue lapidario en su rechazo: “Es un soberbio, pedante, incapacitado para ejercer la función”.

El puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal) cuestionó sus antecedentes y recordó posturas desmalvinizadoras publicadas en su libro en 2012.

Por su lado, la senadora jujeña de Convicción Federal Carolina Moisés consideró que Iglesias “tiene enormes limitaciones para el cargo y nos va a hacer pasar vergüenza”.

 

