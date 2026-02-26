¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Despiden a "Renzito"

Quién era el adolescente de 15 años que murió en un trágico accidente en Mariano Moreno

El joven motociclista fue embestido por otra moto y a raíz del impacto perdió la vida este jueves en la madrugada. El conductor del otro rodado fue derivado a Zapala y está grave. 
 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 12:41
La localidad neuquina de Mariano Moreno sigue conmocionada tras la trágica muerte de un adolescente de 15 años en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves. En las últimas horas se conoció el nombre de la víctima: se trata de Renzo Tomás Chandia, conocido cariñosamente como “Renzito”.

La noticia de su fallecimiento invadió las redes sociales y generó una avalancha de mensajes de condolencias hacia su familia, amigos y allegados, que lamentan profundamente su partida.

El fatal siniestro ocurrió alrededor de la medianoche, frente a la comisaría local, en la intersección de las calles Lavalle y José Hernández, justo frente al CPEM N°37. Según los primeros informes, Renzo circulaba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos cuando fue impactado de costado por una moto de 300 centímetros cúbicos. El choque, de una violencia extrema, lanzó a ambos conductores varios metros de distancia, dejando las motos completamente destruidas sobre la calzada.

El adolescente falleció prácticamente en el acto debido a las graves lesiones sufridas. Por otro lado, el conductor de la moto de mayor cilindrada, quien resultó gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital de Zapala, donde permanece internado.

La cercanía de la comisaría y el hospital local permitió una rápida intervención de los efectivos policiales y del personal médico, quienes intentaron hacer frente a la tragedia de manera inmediata. Durante las primeras horas de la madrugada, se realizaron pericias en el lugar para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

La comunidad de Mariano Moreno, que vivió con dolor este trágico suceso, está esperando la ceremonia de despedida, que se llevará a cabo este jueves a las 17 horas en la necrópolis local. La familia de Renzo, profundamente afectada, recibirá el acompañamiento de los vecinos y amigos que lo recordarán como un joven lleno de vida, querido por todos y apodado con cariño como “Renzito”.

 

