El hijo del líder de una banda narcocriminal de Neuquén, que estaba integrada por policías, fue condenado luego de que el Ministerio Público Fiscal interpusiera una apelación por la absolución otorgada en febrero de 2023 y la organización delictiva comercializaba estupefacientes en distintos puntos de la zona sur de la capital provincial.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hizo lugar al recurso interpuesto por el MPF y condenó al hijo del líder de una organización narcocriminal dedicada al tráfico y comercio de cocaína, que estaba integrada por policías de la provincia de Neuquén.

Se trata de Yamil Andrés Asef, hijo del ex policía Omar Andrés “el Turco” Asef, quien, en el mismo juicio, fue condenado como líder de esta organización criminal conocida como los “narcopolicías”.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Neuquén y la PROCUNAR, comenzó a mediados de 2019, con la acumulación de diversas causas en torno a una organización que comercializaba estupefacientes entre junio de 2019 y diciembre de 2020.

En ese contexto, se determinó que la organización estaba encabezada por Omar Asef, e integrada por cuatro funcionarios policiales, quienes recibían directivas del líder y un salario semanal, con el producido de la venta de las drogas, por los servicios brindados, destaca el portal Fiscales.

La resolución dejó constancia de que Asef manejaba pagos y retiraba dinero de los lugares de acopio (“bunkers”), lo que lo coloca como “partícipe necesario”, una figura que significa que sin su aporte, el delito no se podía cometer. Esta calificación conlleva penas más altas y refleja el nivel de implicancia que le atribuyen.

El trabajo de la fiscalía incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, seguimientos y análisis de bases de datos, lo que permitió desarmar la organización y probar la relación directa entre sus miembros. Los detectives registraron que los policías implicados respondían a las órdenes del líder y repartían ganancias semanales.

En los procedimientos de diciembre de 2020 se realizaron 17 allanamientos en simultáneo, con resultado de 9 detenidos en una sola jornada. En uno de los domicilios allanados, que luego fue objeto de decomiso, se encontraron 935,31 gramos de clorhidrato de cocaína, ya cortados y listos para la venta. En una requisa posterior en la misma propiedad se secuestraron otros 16,67 gramos adicionales y se detuvo a dos personas más.