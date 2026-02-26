¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Después de un año y medio

Preso político: la esposa de Nahuel Gallo confirmó que habló por primera vez con el gendarme

María Alexandra Gómez lo reveló a través de un mensaje en una red social. “Me volvió el alma al cuerpo”, dijo.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 12:02
María Alexandra Gómez aseguró  que le “volvió el alma al cuerpo” tras recibir la llamada de su esposo, Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela, después de más de un año y medio.  “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”, expresó Gómez en un mensaje que difundió por la red social X.

Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo, que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso,  se sumó el viernes pasado a una protesta masiva iniciada por más de 200 presos políticos que consistía en una huelga de hambre.

Asimismo, en el citado escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: “Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuel”.
 

