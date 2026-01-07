Argentinos Juniors hizo una apuesta clara y con nombre propio. Enzo Pérez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Bicho a través de un video difundido en las redes sociales del club, en una incorporación que combina recorrido, liderazgo y conocimiento del juego. A los 39 años, el mendocino vuelve a ponerse una camiseta del fútbol argentino con la intención de ser una referencia inmediata.

La presentación recorrió distintos momentos de su extensa carrera y dejó en evidencia el mensaje que Argentinos buscó transmitir: jerarquía que no se negocia. Sin grandes estridencias, el club anunció la llegada de un futbolista acostumbrado a la alta competencia y a los contextos de máxima exigencia.

Enzo Pérez llega a La Paternal en una etapa avanzada de su trayectoria, pero con la vigencia intacta desde lo conceptual. En el cuerpo técnico confían en su lectura de juego, su capacidad para ordenar al equipo y su liderazgo natural dentro del campo, virtudes que no suelen perderse con el paso del tiempo.

Más allá de lo futbolístico, su presencia también apunta a fortalecer el vestuario. Su experiencia en clubes grandes y en partidos decisivos lo convierte en una voz autorizada para un plantel que combina juventud y proyección, una de las marcas registradas del Bicho.

Argentinos Juniors vuelve a mostrar coherencia con su identidad: formar, potenciar y rodear a los jóvenes con referentes que eleven la vara. En ese esquema, Enzo Pérez aparece como una pieza estratégica, capaz de aportar equilibrio en los momentos calientes y transmitir una mentalidad competitiva que el club pretende sostener a lo largo de la temporada.

La firma ya está hecha y la camiseta, puesta. En La Paternal saben que el tiempo pasa, pero también que hay jerarquías que no se vencen. Enzo Pérez empieza a escribir un nuevo capítulo, esta vez, vestido de rojo.