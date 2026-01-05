La reserva de Argentinos Juniors se presentará en el Alto Valle en plena pretemporada. Desde el 8 al 13 del corriente mes, el Bichito dirá presente con un doble turno de entrenamiento y jugará dos partidos amistosos.

Desde Argentinos Jrs, sede Neuquén, informaron que el plantel se presentará ante los hinchas y amantes del fútbol zonal, durante una semana seguirán con su preparación en doble turno, con miras al torneo Proyección apertura de la Asociación del fútbol Argentino.

El plantel que dirige Matías Córdoba, arribará a Neuquén con 30 jugadores, entre 17 y los 20 años de edad. Jugarán dos partidos amistosos preparativos, el primero confirmado ante La Amistad, el segundo a definirse.

Argentinos Juniors como nombre está instalado en la zona ya hace cuatro años y medio, comenzó como escuela de fútbol y con el correr de las temporadas va conformando sus categorías formativas. Además de Neuquén Capital, también está instalado en diferentes localidades del interior, donde compiten en torneo locales.

En la competencia de AFA, integrará en el Torneo Apertura el Grupo B, donde hará su debut el fin de semana del 25/01 ante Sarmiento de Junín como local. En lo que va de formato de Liga Profesional, el bicho aun no logró conseguir un título en la categoría.

Boca es el más ganador con 3, luego viene Vélez, Talleres, y San Lorenzo con 2. Newell´s, Lanús y River con 1.