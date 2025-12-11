El mercado de pases para la temporada 2026 ya comienza a tomar forma con una noticia que genera expectativa en el fútbol argentino. Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes, está en el centro de atención tras manifestar una clara preferencia por River Plate sobre Boca Juniors para su futuro profesional.

Ascacibar, quien disputará la final del Clausura 2025 el sábado 13 frente a Racing, no seguiría en Estudiantes a partir de enero. La negociación para su pase se encuentra en etapa inicial, con Juan Sebastián Verón como interlocutor principal. Sin embargo, según Narella Senra, un allegado del jugador, “Ascacibar la oferta de River la considera y bastante, el futbolista ve con buenos ojos ponerse la camiseta de River”.

Otro golpe para el conjunto de la ribera

Este posible traspaso representa un golpe fuerte para Boca, que también había mostrado interés en el volante. La llegada de Ascacibar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo podría concretarse en las próximas semanas, marcando un refuerzo de peso para el Millonario.

En paralelo, se realizó el sorteo de los torneos Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, confirmando la distribución de los equipos en dos grupos. Boca quedó ubicado en el Grupo A, junto a Independiente, Talleres, San Lorenzo y otros, mientras que River competirá en el Grupo B, que incluye a Racing, Belgrano, Huracán, entre otros.

La fase de grupos constará de 16 fechas, con 14 partidos dentro de cada grupo y dos encuentros interzonales. Para Boca, los interzonales serán el Superclásico contra River y el clásico frente a Racing. River, por su parte, enfrentará a Vélez en su interzonal.

Analistas y aficionados consideran que el Grupo A presenta una mayor dificultad, aumentando la expectativa para los próximos torneos y la posible influencia de nuevos refuerzos como Ascacibar en el rendimiento de los equipos.