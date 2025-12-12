Inter Miami continúa dando pasos firmes después de haber conquistado su primera MLS, en una campaña que terminó con un 3 a 1 sobre Vancouver Whitecaps en la final y actuaciones decisivas de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. El club confirmó la adquisición definitiva de la ficha de De Paul al Atlético de Madrid, asegurando su permanencia como socio futbolístico y afectivo de Lionel Messi.

Mientras tanto, Tomás Allende analiza ofertas -con River entre los interesados- tras su aparición estelar en el partido decisivo. Con este escenario, la dirigencia ya empezó a moldear la estructura del equipo que defenderá el título. En ese proceso apareció la primera incorporación para la temporada 2026. Según el periodista César Luis Merlo, el rionegrino Facundo Mura habría llegado a un acuerdo verbal para sumarse al equipo de Javier Mascherano una vez que finalice su vínculo con Racing el 31 de diciembre.

El lateral derecho oriundo de General Roca, que quedará libre, firmaría por tres años y cubriría la vacante que dejó la salida de Marcelo Weigandt. “Ya está todo arreglado. Se va libre de Racing y va a firmar un contrato por tres años. Hace algunos días Costas hizo el último intento por retenerlo, pero el jugador planteó que se quiere ir. Si bien falta algún que otro detalle, puedo confirmar que va a ser el lateral derecho de Inter Miami“, afirmó Merlo, anticipando un movimiento clave para un sector del campo que necesitaba refuerzo.

El rionegrino Mura tiene contrato en Racing hasta el 31 de diciembre y no seguirá en el club

La llegada de Mura también está vinculada a la continuidad de Ian Fray, quien, tras quedarse con la titularidad durante la última temporada, renovó su contrato hasta 2029. La combinación entre un defensor consolidado y un lateral con proyección reforzaría un bloque defensivo que Mascherano considera prioritario para competir en alto nivel durante todo el año.

Aun así, en Racing niegan que exista un acuerdo definitivo y aseguran que el jugador todavía debe responder a la propuesta de renovación que le hicieron antes de la final del Torneo Clausura. La incertidumbre se mezcla con la inminencia: Gustavo Costas aún debe decidir si Mura o Gastón Martirena será el titular en el duelo ante Estudiantes que definirá el Clausura en Santiago del Estero.

De inclinarse por el exfutbolista del Pincha, podría significar el último partido de Mura con la camiseta de Racing, dándole la oportunidad de despedirse en un escenario ideal y posiblemente con un título bajo el brazo antes de viajar a Estados Unidos para sumarse al campeón de la MLS.

Mientras Inter Miami avanza en el mercado, la estrategia del club muestra coherencia con lo que le dio resultado en 2025: apostar por talento argentino para sostener la competitividad y acompañar a Messi con una estructura acorde a sus aspiraciones. La hoja de ruta se mantiene clara: consolidar la base, reforzar zonas sensibles y llegar al 2026 con un plantel capacitado para repetir la hazaña.