En el marco de la pretemporada que lleva a cabo por estos días en Mendoza, Deportivo Rincón, que no jugó ayer lunes ante los planteles alternativos de Godoy Cruz Antonio Tomba, por la crisis institucional y deportiva que atraviesa el club cuyano. Este último domingo, igualó de local -tercer empate consecutivo- en el estadio Feliciano Gambarte ante Deportivo Madryn, clima caldeado en el final, con insultos, silbidos, abucheos para la directiva y jugadores, a lo que se sumó la intención de los hinchas de invadir el campo de juego para agredir a sus jugadores.

El León del Norte se alista para el Torneo Federal A 2026, que hoy se sorteo donde tendrá fecha libre en la primera fecha el domingo 22 de marzo, debutará sábado 28 o domingo 29 ante el reciente ascendido FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Russell, departamento de Maipú de Mendoza, que le ganó la polémica final de las zonas Cuyo y Patagonia a La Amistad de Cipolletti.

Este martes se concretó una práctica informal con fútbol con Deportivo Maipú en el Predio del Botellero denominado La Fortaleza emplazado en Los Periodistas 2722, en pleno corazón del mismo departamento.

En el primer partido el equipo que orienta Pablo Castro presentó esta formación, Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Brian David Fleita, Juan Albertinazzi, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y el colombiano Cristian Stiven Cangá. Esta práctica con buen momentos de juego finalizó a favor de los neuquinos por 4 a 0, con goles de Albertinazzi, el cincosaltense Ávila, el ex Boca Juniors Montes y el córdobes Oyola.

El segundo equipo que paró el entrenador mendocino alistó a Jonathan Criado, Matías Carreras, repitió en la zaga central "Petróleo" Herrera, Marcos Ignacio Narváez, Edgardo Díaz, otro que repitió fue el tucumano "Bomba" Carrasco, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Matías Domínguez, el formoseño Cristián Ariel Estigarribia y Jorge Rossi. Luego ingresaron, Cristián Correa, Marcos Moya, el colombiano Jair Julio Blanco, Jorge Rossi y Fernando Inda. El representativo de LiFuNe se impuso por 1 a 0, con tanto de Domínguez.

La gira por Mendoza se completará el jueves 5 cuando el rival sea Pacífico de General Alvear, en el sur de la provincia en horario nocturno, se jugaría a las 20, en un partido aparentemente formal, ante la entidad que jugó el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 donde cayó en las semifinales de la zona de Cuyo ante Huracán de San Rafael, a pesar de que a priori era uno de los máximos candidatos al ascenso.