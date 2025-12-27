Distintos medios de Santiago del Estero, informaron esta mañana de sábado, que el exprimentado zaguero central tucumano Rodrigo Ezequiel "Petróleo" Herrera anunció que dejará de ser jugador de Sarmiento de La Banda y que en próximos días viajará a la Patagonia para sumarse como nueva incorporación a Deportivo Rincón para formar parte del plantel que afrontará el Torneo Federal A 2026.

Nacido el 6 de marzo de 1989 (cumplirá 37 años) en Famaillá, Tucumán, fue el defensor argentino con más goles convertidos en el año que se termina, ya que anotó 10 goles en esta temporada para el equipo conocido como "El Profe". En torneos afistas, jugó 274 partidos y convirtió 23 goles en 6 categorías de Argentina.

En la región tuvo un paso por Cipolletti, en el año 2015, donde jugó 18 partidos y marcó un gol. Y fue figura clave en Atlético Tucumán, donde fue campeón de la Primera B Nacional en 2008/2009 con el "decano".

Con amplia trayectoria en el fútbol argentino, además de Cipolletti y Atlético Tucumán, vistió las casacas de Sansinena, Deportivo Merlo, Central Norte de Salta, Deportivo San Jorge de San Miguel de Tucumán, San Lorenzo de Alem en Catamarca, Juventud Antoniana de Salta, Unión Aconquija de Las Estancias (Catamarca), Sansinena de General Daniel Cerri, Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Faimalla de Tucumán y Achirense de Concepción del Uruguay.

Los de Rincón de los Sauces que además jugarán en 2026 Copa Argentina que lo tendrá cruzando nada menos que a San Lorenzo, de la Liga Profesional. Ya habían sumado al cipoleño Matías Carrera, lateral derecho, y Jorge Rossi, delantero, fueron los primeros en sellar sus contratos con los petroleros. En Navidad su sumó el colombiano Jair Blanco que venía desempeñándose en Patagonia de Neuquén Capital y ya había incorporado al delantero chileno Alexis Valencia Castro.