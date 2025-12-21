En un sábado donde abundaron las polémicas, con actuaciones arbitrales que no estuvieron a la altura de las circunstancias y con un dejo de injusticia de parte de varios de los equipos eliminados se cumplieron los cotejos de vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

En Neuquén capital, La Amistad de Cipolletti superó por 4 a 1 como visitante a Independiente y se quedó con el global por 4 a 2 y accedió a la siguiente instancia. Pese a lo estrecho del resultado, el cotejo fue parejo y los de la Liga Deportiva Confluencia supieron aprovechar las situaciones con que contaron. En un primer tiempo entretenido, Mauro García, que minutos antes se había perdido un gol increíble abajo del arco, puso en ventaja a los rionegrinos, tras un desborde del marplatense Yoel Juárez, el mejor de la cancha e igualaba en forma transitoria la serie. Antes del descanso se lo perdió Azaguate con el arco vació para los locales.

En el complemento, Juárez a la salida de un córner pasando los 10 minutos puso el 2 a 0. El tercero llegó a los 20 con Nicolás Domínguez que ingresó al área y definió de zurda para vencer a Ceferenio Arregui y anotar el 3 a 0. El descuento del Rojo llegó a los 30 con un cabezazo de Pablo Namuncura en el área que puso el 3 a 1. Hubo luego un airado reclamo de los locales, ante lo que pareció una falta sobre Julián Martín adentro del área visitante que Danilo Viola, el mediocre árbitro de la Liga Rionegrina de Viedma no sancionó con penal.

El Rojo lo fue a buscar, chocó con la seguridad del golero Lara, y en el final cuando se jugaba el descuento, la visita logró el cuarto con una contra que definió Facundo Morales para el 4 a 1 final.

Ahora La Amistad se cruzará con San Patricio de El Chañar. El Santo es el único neuquino que pudo avanzar a cuartos en la zona Patagónica del certamen. Sufrió y mucho en San Carlos de Bariloche, donde Estudiantes Unidos fue superior y se impuso con el gol de Wilfrán Quinto. Dos atajadas impresionantes en el primer tiempo y otra gran actuación en los penales del arquero Mateo González, resultaron determinantes para el equipo chañarense. San Patricio aguantó el 1 a 1 del global para llegar a la definición desde los doce pasos, donde González tapó dos remates y otro dio en el palo, llevando a la clasificación del conjunto blanco y naranja. Muchas quejas de los de la zona lacustre rionegrina por tres goles anulados por una floja terna arbitral de la Liga Deportiva Confluencia, que encabezó Darío Macchi.

Atlético Regina eliminó a Alianza de Cutral Co con mucha polémica

Alianza eliminado con polémica

Alianza de Cutral Co había caído como local en el Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca Quimey por 2 a 1 ante Atlético Regina, pero este sábado llegó a darlo vuelta con un doblete de Alejandro Díaz. A los 5' y a los 10' del segundo tiempo, el delantero se anotó en el marcador para igualar la serie y luego poner al frente a su equipo.

Sin embargo, el equipo de Jorge "El Pulpo" Lencina no lo pudo aguantar. Dos pelotas paradas, un tiro libre y un córner, dieron origen a los cabezazos de Facundo Gutiérrez, quien fue determinante con el descuento y el empate. La acción del segundo tanto para "El Albo" generó polémica ante el reclamo de los jugadores de Alianza que pedían que el balón no había ingresado tras el remate de cabeza. Tras varios minutos de interrupción se reanudó el juego y el Albo sostuvo el empate final que le dio la clasificación a cuartos. La gente del "Gallo" quedó muy enojada con el arbitraje de Ezequiel Choque y la asistente Johana Rial, de la Liga de San Carlos de Bariloche, tanto que se fueron encima y tardaron varios minutos en retirarse.

Por su parte, Deportivo Villalonga consiguió la clasificación al derrotar de local a J.J. Moreno de Madryn por 2 a 1 y con la serie igualada en el global fueron a los penales y allí Villalonga se impuso por 6 a 5 y se metió en cuartos.

Boxing Club de Río Gallegos en duelo de equipos de Santa Cruz, derrotó como visitante a Atlético San Julián por 2 a 0 y accedió a la próxima instancia, tras empatar en la capital en la ida 0 a 0.