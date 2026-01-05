Mientras todavía busca cerrar refuerzos para este nuevo año, Boca recibió dos consultas de equipos extranjeros por Milton Delgado, uno de sus talentos destacados del último tiempo. Los que pretenden al mediocampista de 20 años son el Inter Miami de Lionel Messi y último campeón de la MLS, y el CSKA Moscú de Rusia. En ambos casos, la postura del Xeneize es que el futbolista se quede en el club y sólo salga por la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

El interés por Delgado no es nuevo. A fines de 2024 el Chelsea mostró señales de querer contratarlo, aunque sin una oferta concreta. Por ahora, las gestiones de Inter Miami y CSKA Moscú también quedaron en consultas, sin propuestas formales sobre la mesa. A finales de 2024, el futbolista firmó una renovación de contrato hasta 2028 que incluye la mencionada cláusula de rescisión y Boca está dispuesto a negociar su salida solo si algún club iguala o supera ese monto.

Pese al interés de otros clubes, Boca extendería el contrato de Delgado, con una mejora salarial.

Tras un semestre destacado en 2024, Delgado perdió espacio con Miguel Ángel Russo, pero sobre el final del año recuperó la titularidad con Claudio Úbeda y prácticamente no dejó el equipo, compartiendo el mediocampo con Leandro Paredes. Para la CD que encabeza Juan Román Riquelme es un jugador fundamental en el plantel pensando en 2026, con la Copa Libertadores como el objetivo principal.

Delgado, dentro de los posibles renovados

Más allá del interés de Inter Miami y CSKA de Moscú en las últimas horas se habla de que la dirigencia de Boca planea ofrecerle al mediocampista una mejora salarial y elevar su cláusula para asegurar su continuidad, algo que también implementarían con Leandro Brey y Lautaro Blanco pensando en retenerlos al menos por este año. Otros dos que extenderían su vínculo en los próximos días serán el tercer arquero Javier García y también Ander Herrera, disipando así rumores de un posible retiro del vasco.