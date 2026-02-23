En la esquina de Gurruchaga y Cabrera, en Palermo, se encuentra un lugar emblemático que comenzó su historia en 1953 como un almacén tradicional, conocido entre los vecinos como “la del gallego Jesús”. Durante 47 años, este almacén de barrio fue famoso por sus jamones crudos y su ambiente familiar.

Don Jesús Perna, junto a su esposa Lola, quienes llegaron desde España ese mismo año, regentaron el negocio hasta su cierre en el 2000, cuando Jesús decidió jubilarse a los 80 años. Aunque luego intentó abrirse un restaurante llamado Rucucu, este duró sólo un año.

Martín Sammartino, empresario y creador del restaurante Janio, llegó a esta esquina en 2003 cuando buscaba una máquina de vinos. Al ver el lugar en alquiler, sintió que tenía un alma especial y decidió revivirlo bajo el nombre de Lo de Jesús, en homenaje al almacén original y a la memoria del barrio.

“La gente del barrio seguía viniendo a preguntar por él”, recuerda Sammartino, quien destaca que el almacén no era un negocio sofisticado, sino un almacén de ramos generales con comedero, donde la máquina Berkel de 1908 era testigo de la tradición en el corte de jamones.

Antes de dedicarse a la gastronomía, Martín provenía del mundo de las diversiones, manejando parques móviles y recorriendo varios países. Tras vender su empresa en 1997, se introdujo en la gastronomía con Janio, en homenaje a un amigo fallecido, y luego apostó por Lo de Jesús.

Lo de Jesús comenzó como un bodegón con platos clásicos de barrio como milanesas, canelones y tortillas, con la parrilla incorporándose más adelante al observar la creciente popularidad de este tipo de cocina en Palermo y la llegada de turistas extranjeros interesados en la carne.

Especialización en el varietal insignia de Argentina

La vinoteca La Malbequería nació como respuesta a la demanda del turista que busca no sólo carne sino también vinos, especialmente Malbec. Abierta junto a Lo de Jesús, esta vinoteca se convirtió en la primera especializada en Malbec, consolidando el proyecto como “el templo de la carne y el vino”.

Además, se sumó un bar de carnes con terraza en una propiedad contigua, ampliando la oferta gastronómica y creando un espacio multifuncional que se extiende desde Cabrera por Gurruchaga.

Frente a la pandemia, el negocio se reinventó con un servicio de delivery enfocado en platos de bodegón y cocina familiar, bajo el lema “volvé a lo que te gusta”. Esta estrategia logró un gran éxito, con platos como el pastel de papa que llegó a vender 25.000 porciones.

El chef Darío Gualtieri, asesor gastronómico, destaca que la propuesta busca ofrecer “comida rica y confortable” para quienes dejaron de cocinar en casa, con platos tradicionales como buñuelos y carnes, adaptando porciones y presentaciones para el consumo individual o familiar.

Entre las innovaciones, desarrollaron el “flan antivuelco” para evitar que el postre llegara mezclado en el delivery, mejorando la textura y presentación gracias a un envase de vidrio y una receta adaptada.

Lo de Jesús: de almacén histórico a referente de carne y Malbec en Palermo

Martín señala que la pandemia fue la crisis más dura, ya que el negocio depende exclusivamente de sus propios recursos y no forma parte de un grupo empresarial. Sin embargo, con creatividad y esfuerzo, lograron crecer hasta contar con cinco sucursales de delivery y planes para expandirse a más de 15 locales hacia 2026.

Actualmente negocian llevar el concepto a España, aunque Sammartino afirma su arraigo en Argentina y su compromiso con la gastronomía porteña, buscando consolidar un lugar destacado en la escena local.