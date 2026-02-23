La Municipalidad de Neuquén retomó este lunes la entrega de kits escolares y confirmó que el operativo continuará durante esta semana en tres puntos de la ciudad. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, informó que entre jueves y viernes se entregaron 20.050 kits y durante la mañana de este se sumaron mil más, en articulación con el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN).

La funcionaria precisó: “La proyección que tenemos en función del Boleto Estudiantil Neuquino puede llegar alrededor de los 40.000 kits escolares”. Explicó que la entrega se retomó este lunes, en los espacios ya habilitados, y que, a este ritmo, podrían completar el universo previsto entre miércoles y jueves.

El esquema de distribución se mantiene en tres puntos estratégicos, con horario extendido de 8 a 17 para facilitar el acceso a las familias: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Centro Cultural del Oeste (CCO), Sala de Elaboración sin TACC, ubicada junto al hospital Heller.

Pasqualini remarcó que uno de los requisitos centrales es contar con el trámite del BEN realizado. “Sin boleto no hay kit”, afirmó. En ese sentido, recordó que quienes aún no completaron la gestión “están a tiempo de hacerlo digitalmente a través de Muni Express o de manera presencial, si tiene algún tipo de dificultad o no le carga la documentación”.

El trámite del boleto puede realizarse en la ETON, en la Municipalidad del Oeste o en Avenida Olascoaga 145, en la base de la unidad de gestión SUBE. La funcionaria aclaró que, una vez finalizada la entrega en las tres sedes y alcanzado el cupo previsto, se dejará un solo punto un día más y luego la entrega quedará centralizada en la Municipalidad, en el cuarto piso, para casos puntuales de quienes hayan completado el trámite más tarde.

En relación al calendario escolar, Pasqualini recordó que “el 25 empiezan las clases en nivel primario” y que el nivel secundario comienza el 2, mientras que los estudiantes universitarios y terciarios realizan el trámite en marzo, cuando acreditan la regularidad. También destacó que el beneficio alcanza no solo a niños y adolescentes, sino también a adultos en etapa de formación que asisten a escuelas nocturnas.

Respecto al contenido, los kits varían según el nivel educativo. En el nivel inicial incluyen mochila y guardapolvo, taza, individual, cuaderno, crayones, plastilina, plasticola y tijera.

Para el primer ciclo se entrega mochila, guardapolvo, cuaderno tapa dura, cartuchera, lápiz, goma, plasticola, tijera y sacapuntas. Desde cuarto grado a quinto año se unificó el kit con mochila, guardapolvos correspondientes, carpeta, hojas rayadas y cuadriculadas, cuatro biromes de distintos colores, lápiz, goma y sacapuntas.

En el nivel técnico se suma el guardapolvo azul y una carpeta de dibujo con set de reglas Pizzini. Además, la Municipalidad confirmó que, una vez iniciado el ciclo lectivo, el operativo se trasladará a la EPEA para entregar los kits a estudiantes con domicilio en Neuquén que asisten a esa institución, donde el kit incluye bombacha de campo en lugar de guardapolvo azul.

Desde el municipio señalaron que el operativo avanza con fluidez y reiteraron que no es necesario concurrir de madrugada, ya que los kits están previstos para todo el universo de estudiantes con boleto estudiantil vigente.