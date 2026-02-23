La llamativa Vuelta al Mundo se detuvo de manera repentina con personas arriba y debieron intervenir Bomberos y la Policía. No hubo heridos, pero el momento fue de extrema tensión en el predio de la Fiesta Nacional de la Manzana.

La última noche de fiesta se transformó en segundos en un escenario de angustia. La Vuelta al Mundo del parque de diversiones se trabó cuando estaba en funcionamiento y dejó a varias personas suspendidas en altura. El freno fue abrupto. El silencio, inmediato. Y el miedo, inevitable.

Según relataron quienes estaban arriba, primero se escucharon “ruidos raros”. Después, un tirón seco. Y finalmente, la estructura quedó inmóvil. Algunos aseguran que “se trabaron los frenos”. Otros describieron que por un instante el juego “perdió el control” antes de detenerse por completo. Lo cierto es que las cabinas quedaron colgadas y el susto fue generalizado.

Mientras tanto, abajo la escena cambió por completo. Las filas interminables de los que habían esperado más de una hora para subir, se transformaron en corridas cortas y miradas de preocupación. Padres buscando a sus hijos con la vista fija en las alturas. Jóvenes filmando con el celular. Personal del parque intentando llevar calma.

Minutos después llegaron Bomberos y efectivos de la Policía de Río Negro. También el SIARME se presentó en el lugar de manera preventiva. La prioridad era una sola: bajar a todos de manera segura. Y así fue. Uno por uno, los ocupantes descendieron sin lesiones físicas. Pero el susto, aseguran, fue enorme.

La atracción había sido promocionada como una de las novedades del parque, con luces LED que brillaban en lo alto y se veían desde distintos puntos del predio. Justamente por eso se convirtió en uno de los juegos más convocantes de las tres noches. Sin embargo, esa misma estructura iluminada terminó siendo el centro de todas las miradas, pero por una razón muy distinta.

Los juegos mecánicos deben contar con habilitación técnica firmada por un ingeniero o especialista, además de la revisión municipal correspondiente para poder instalarse en el predio. Por ahora no hay explicación oficial al respecto.