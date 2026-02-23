Mauricio Macri, ex presidente y uno de los solteros más buscados del país, vuelve a estar en el centro de la escena amorosa. Tras anunciar su separación el 12 de enero junto a Julián Awada, comenzaron a circular rumores sobre sus posibles nuevas parejas, en especial vinculaciones con figuras conocidas como Guillermina Valdés y Graciela Alfano.

Sin embargo, según reveló Gustavo Méndez en "La mañana con Moria", Macri estaría interesado en otra mujer: "Adivinemos, adivinemos, adivinemos. Mauricio Macri, que el 12 de enero anunció, junto con Julián Awada, que estaban separados. Mauricio Macri parece que agarró la filcar, un día agarró la agenda de pendientes. Lo que sería esta nueva mujer que quiere conquistar el señor Mauricio Macri".

Natalia Graciano sería la mujer en la que Mauricio Macri generó interés

Se trata de Natalia Graciano, una modelo de 49 años que se alejó bastante del mundo mediático. Méndez agregó que "El ex de ella es Matías Martin. Tienen dos hijos con Matías Martin. Una modelo preciosa, la gente igual no la tiene mucho en el radar: Natalia Graciano estaría en el radar del señor Mauricio Macri".

Mauricio Macri interesado en Natalia Graciano tras su separación

Además, el conductor insistió: "Mauricio Macri está muy interesado en Natalia Graciano". Por su parte, Moria Casán bromeó con la situación: "Bueno, está muy bien, mi amor, está soltero. Tantos años de bragueta reprimida".

Mientras Guillermina Valdés confirmó que rechazó una invitación para salir, y Graciela Alfano fue mencionada en rumores previos, la atención ahora se centra en Natalia Graciano como posible nueva pareja de Macri, quien parece decidido a avanzar en su vida amorosa tras su reciente separación.