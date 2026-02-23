El tiroteo que se registró el viernes en la zona de Barrio Nuevo sigue generando conmoción en la ciudad de Roca. Fue una llamada al Sistema de Emergencia 911 que alertó sobre múltiples disparos, más de cinco, contra una vivienda ubicada en calle Perito Moreno al 4000, donde dos hermanas de 8 y 11 años resultaron heridas de gravedad.

La menor de 11 años sufrió el impacto de una bala en la cabeza y fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde debió ser intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades. Su hermana, de 8 años, recibió una lesión en el brazo, de menor gravedad, y se encuentra fuera de peligro.

Este lunes, el hospital emitió un nuevo parte médico que confirmó que la paciente “todavía se encuentra internada en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). En el transcurso de la noche del domingo volvió a ingresar a quirófano para ser intervenida por el servicio de Neurocirugía. Posterior a la cirugía su estado de salud continúa siendo muy delicado y con pronóstico reservado”.

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo policial en la zona norte de la ciudad, aunque hasta el momento no se registran detenidos. La investigación judicial continúa con tareas de relevamiento de pruebas y testimonios, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.